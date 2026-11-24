国民民主党の玉木雄一郎代表は24日の定例会見で、官僚を呼んで企業関係者に政策説明が行われた政治資金パーティーをめぐり、国会で一時、事実と異なる説明をしていた関… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

国民民主党 の 玉木雄一郎 代表は24日の定例会見で、官僚を呼んで企業関係者に政策説明が行われた政治資金パーティーをめぐり、国会で一時、事実と異なる説明をしていた 関芳弘 文科相について「十分納得できる説明がなされないのなら、自ら判断をするときに来ていると思う」として、自ら進退を判断すべきとの認識を示した。

関氏は19日の参院特別委員会で、2024年3月と6月に開いた政治資金パーティーで、省庁の担当者に行政説明を依頼したと述べ、この場でも20日午前の会見でも「それ以外の会合はない」と述べていた。 しかし、20日夜、あらためて会見を開き、同年に同様の会合を2回とは別に3回、計5回の会合を開いていたと明かした。 同年以前に関しては、「詳細が残っていない」として明かしていない。 関氏は24日の閣議後会見でも続投の意向を示したが、野党6党の国対委員長はこの日、関氏への問責決議案提出方針で一致。

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提出されれば、与党が成立を急ぎたい消費税減税関連法案や衆院の議員定数削減法案の審議にも影響が出かねず、野党だけでなく自民党内でも辞任論が浮上している。 関氏をめぐっては新たに、落選している期間に自宅マンションの家賃を政治資金で支払っていたとする疑惑が23日に「文春オンライン」で報じられた。 公職選挙法に抵触する疑いもあり、関氏は「事務所兼自宅として使用していた」など、再び釈明に追われる事態となっている。 玉木氏は「（関氏は）先週も説明されていたが、結果的に国会で虚偽の答弁をしていることは非常に重い話だ。

問責に値すると私たちは考えている」と、指摘。

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「円満な国会審議ということを考えれば、そろそろ、関大臣は自ら進退を判断するときにきているのではないか」とも言及した。 その上で、自宅家賃の政治資金支払い疑惑報道にも触れながら「本人がしっかり説明責任を果たすことが第1」とした上で、「十分、納得できる説明がなされないのなら、自ら判断をするときに来ていると思う」と繰り返した。

また「（会合は）2回だけだと言っていたのに、後から他の会合も出てきた」として、関氏を辞めさせることには消極的とされる高市官邸側の説明を念頭に「法的に問題ないというふうに官邸も評価しているんでしょうけど、問題ないなら全容を聞かれた時にすべて明らかにすればよかったのではないか」と指摘。

「小出し、小出しにしていて、新たな指摘をされれば追加で出てきて、それを訂正、修正、になっていること自体が。 最初から分かっているはずだと思うので、最初に言うべきではないでしょうか」として、関氏の対応に苦言を呈した。