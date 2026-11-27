日本中央競馬会（JRA）は2026年度の顕彰者に国枝栄元調教師と蛯名正義元騎手を選定し、授賞セレモニーが行われた。国枝氏はアーモンドアイとの活躍をハイライトとし、蛯名氏は引退後の調教師業への移行と競馬への感謝を述べた。

会中で2026年度の 顕彰者 に選定された 国枝栄 元調教師（71）と 蛯名正義 元騎手（57）について、自身の肖像画が彫られた記念盾の贈呈セレモニーが行われた。 登壇した国枝元調教師は「このように素晴らしい 顕彰者 として選ばれたことは、非常に名誉で感慨深いものがあります。1990年から37年にわたって調教師生活をしましたが、やはりアーモンドアイと出会えたことは、私の経歴の中のハイライトになります。

彼女と数多くのG1に挑戦し、勝てたことは、夢というものは現実になるんだなということを実感できました。 彼女は2回ジャパンCを勝っております。 その中でも2分20秒6という当時の世界レコードで勝ったことは、非常に突飛なもので、私のハイライトになりました。 たぶん、今年のジャパンCも非常にエキサイティングな、素晴らしいレースになることと思います。

Advertisement

私はいち競馬人として、これからもJRA、世界の競馬を見守り、競馬を楽しんでいきたいと思います」とあいさつした。 また、蛯名正義元騎手は「この度はこのような栄誉ある賞をいただきまして、誠にありがとうございます。 馬、そして馬に関わるすべての方々、また競馬ファンの皆様に心より感謝しております。 私は5年前に騎手を引退して、現在は調教師として毎日馬に関わっています。