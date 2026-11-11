国家機関への検討の声高まる孔子学院閉鎖動き

日本の大学が孔子学院を閉鎖する動きが加速し、教育内容の透明性が議論を呼んでいる。英国での政治争点化も増し、透明性を求める動きが国内外で広がる。

日本の主要大学が設置する 孔子学院 の閉鎖が加速し、教育機関の透明性と安全保障の懸念が国内外で注目されている。 工学院大学 （東京都新宿区）と 兵庫医科大学 （兵庫県西宮市）が通知した閉鎖決定は、欧米諸国で取り上げられている疑念に拍車を掛けている。

閉鎖決定の背景と具体策

工学院大学は2021年6月末に孔子学院を停止。新宿キャンパスの施設改修計画に伴い、講座用の教室提供が困難と判断したと総合企画部が発表した。兵庫医科大学は2023年2月末に閉鎖を決定し、広報課は中国国際中文教育基金会との協定期間の満了を主な理由とした。

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両大学ともに「教育プログラムに関わる施設や講座申し込みの管理を円滑に行うために閉鎖」を理由に掲げているが、外部からの圧力と内部の管理体制不安が裏にあるとみられる。

政府の透明性要請と国内議論

文部科学省は2024年5月13日に参院文教科学委員会で、孔子学院に関する透明性向上を要請した。萩生田光一文科相はアメリカやヨーロッパ諸国からの「情報公開の要望が高まっている」と述べ、大学側に「組織運営や教育研究内容の公開を促したい」と答弁した。

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同時に、英国政府は孔子学院を次期首相選挙の争点化を示し、教育機関に対する外資介入の懸念を強めている。これにより日米欧での「国家安全保障」観点からの検査が進む見通しだ。

現状の実務体制と将来の課題

現在、日本国内の大学に設置された孔子学院は続いているが、閉鎖件数が増加する中で、各大学は内部監査と情報公開の確立を急務とする。教育委員会は今後、独立した監査機関による定期レビューを導入する可能性を検討している。

また、政府は2030年までに「外国教育機関の透明性評価制度」を策定予定で、孔子学院だけでなく類似機関への適用範囲を拡大する方針を示している。早期の情報共有と民間企業との協力が鍵となる。

影響範囲と次のステップ

閉鎖に伴う授業生や教員への影響は大きく、代替プログラムの設置や奨学金調整が必要になる。文部科学省は、影響を受けた学生に対し「短期語学支援プログラム」や「海外インターンシップ」を用意する計画を発表した。

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近年、孔子学院の運営が諜報活動拠点として疑われるケースも報じられており、国内外の政策決定者は安全保障観点からの監視体制強化を論じている。日本の大学側は「教育の本質に立ち返り、外部資金の影響を最小化する」方針を示している。

これら一連の動きは、国際的な信頼構築に向けた重要な一歩として注目される。政府と学界は、情報公開と安全保障のバランスを取りつつ、円滑な教育環境の再構築を目指す。