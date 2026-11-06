国家サイバー統括室、Web・アプリ開発の新セキュリティ対策指針を公布

国家サイバー統括室は10月9日を基準に、システム設計から委託先管理までを含む新たなサイバーセキュリティ対策の具体指針を公開しました。運用・開発・サプライチェーンの3段階での詳細な対策とは。

国家サイバー統括室 は、Webサイトおよびモバイルアプリの開発と運用において、より広範囲なサイバーセキュリティ対策の必要性を強調する公式見解を発表しました。この新しい指針は、従来のインフラ管理だけでなく、ソフトウェアライフサイクル全体のセキュリティ強化を求めています。特に、システムが設計される段階からセキュリティを内蔵させるアプローチが徹底される必要があります。

運用管理段階での不正アクセス対策と設定管理

国家サイバー統括室はまず、システムの運用および管理段階における具体的な対策を提示しました。関連部門に対して、現在使用されているソフトウェアの構成要素や既知の脆弱性を全面的に把握することを義務付けています。また、発見されたリスクに対して、対処する優先順位と厳格な期限を設定するよう指示を出しています。

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特に懸念されているのは、インターネット上に公開された管理画面への不正アクセスです。国家サイバー統括室は、推測されやすいパスワードや総当たり攻撃（ブルートフォース攻撃）によってシステムが侵入される具体的な事例を挙げました。これらの脅威を緩和するため、不要な管理画面や機能をインターネットに公開しないよう強く呼び掛けています。

設計開発段階でのセキュリティバイデザインとAPI管理

二つ目の重要な柱は、設計および開発の初期段階における対策です。国家サイバー統括室は、開発の最初からセキュリティを考慮する「セキュリティバイデザイン」の徹底を求めています。この概念は、バグや脆弱性が混入してから修正するのではなく、元々セキュリティが高い構造でシステムを構築するアプローチです。

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また、公開されているアプリを解析することで、API経由で不正に情報を取得する手口が確認されていることも指摘されました。これを防ぐため、適切なアクセス制限の導入と認証情報の厳格な管理が求められています。さらに、個人情報を扱うシステムについては、公開前の段階での徹底した脆弱性診断を推奨しています。

サプライチェーン経由の侵入防止と委託先管理

三つ目の焦点は、委託先やサプライチェーンを経由した外部からの侵入への対策です。近年、委託先や保守事業者の環境を足がかりにして、発注元の本体ネットワークに侵入する事例が増加しています。このリスクに対し、国家サイバー統括室は対策を講じるよう指示しています。

具体的には、委託先が使用するVPN（仮想専用線）やリモートデスクトップなどの接続経路を全面的に洗い出すことが求められています。さらに、これらの接続経路に対して多要素認証の導入を必須としています。これにより、万が一委託先の環境が侵害された場合でも、発注元のシステムへの直接アクセスをブロックできます。

基本対策の徹底と今後の組織全体への展開

国家サイバー統括室は、10月9日にも修正パッチの速やかな適用や多要素認証の導入など、組織全体としての基本対策を求める注意喚起を公表しています。今回の発表は、それまでの基本指針を踏襲しつつ、Webサイトやモバイルアプリの開発および運用プロセスにもこれらの対策を広げたものとなります。

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各機関および開発企業は、提示された3つの段階（運用・設計・サプライチェーン）における対策を直ちに実行する必要があります。これにより、デジタル資産を保護し、市民の個人情報を安全に維持する体制を構築することが求められています。