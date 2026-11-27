国際ジャーナリスト組織RSFはフランスのCニュースに対し、極右に有利な偏向報道を行っているとして1か月の放送停止をARCOMに求めている。Cニュースはこれを反発し、ARCOMは違反疑いで調査中である。

【11月27日 AFP】国際ジャーナリスト組織「 国境なき記者団 （ RSF ）」は26日、フランスの メディア規制 機関ARCOMに対し、同国のニュース専門局「 Cニュース 」が来年の フランス大統領選 を前に極右に有利な偏向報道を行っているとして、1か月間の放送業務停止処分を科すよう求めた。

ARCOMはAFPに対し、調査を進めており、報道機関の編集責任者に多様な政治的見解・立場を取り上げることを義務付けたラジオ・テレビ局向けの規則に「違反」した疑いがあると説明した。 Cニュースは声明で、「世界中で報道の自由を守ることを歴史的使命としてきた組織（RSF）が、フランス有数のニュース専門局の1か月間の放送停止を求めるとは信じられない。 しかも大統領選のわずか数か月前にだ」と反発した。

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RSFの調査によると、Cニュースは2017年の開局以来、ARCOMから12回の警告と11回の制裁金処分を受けており、制裁金の総額は83万ユーロ（約1億4500万円）に上る。 RSFの調査担当者がCニュースの視聴率上位3番組を計61時間視聴したところ、「移民、治安問題、イスラム主義、アイデンティティー問題、左派や公共放送への批判」が議論されたテーマの3分の2を占めていたという。