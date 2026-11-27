国史跡指定10周年記念シンポジウム「水口岡山城跡の価値とその継承―歴史と遺構から読み解く本質的価値－」（滋賀県甲賀市教育委員会主催）が来年1月17日午後1時～4時半、甲賀市あいこうか市民ホール（同市水口町水口）で開催される。

国史跡指定10周年記念シンポジウム「水口岡山城跡の価値とその継承―歴史と遺構から読み解く本質的価値－」（滋賀県甲賀市教育委員会主催）が来年1月17日午後1時～4時半、甲賀市あいこうか市民ホール（同市水口町水口）で開催される。

水口岡山城は天正13（1585）年に豊臣秀吉の重臣、中村一氏（かずうじ）によって古城山（標高282メートル）に築かれた。 一氏の後に入城した長束（なつか）正家が関ケ原の戦いで西軍についたため廃城に。3代将軍の徳川家光が上洛の宿館として築かせた近くの水口城に、石垣の一部が転用された。 平成29年2月9日に国史跡に指定され、来年が指定10周年となる。 シンポジウムでは、滋賀県立大の中井均名誉教授が水口岡山城の「歴史と城郭史的意義」、立命館大の岡寺良教授が「構造」、京都大大学院の山村亜希教授が「城下町」について、それぞれ講演。

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専門家3人に水口岡山城の会の小山剛代表理事と甲賀市教委歴史文化財課の伊藤航貴さんを加え、「水口岡山城跡の価値とその継承」をテーマにパネルディスカッションを行う。 入場無料。 申し込み不要。 問い合わせは歴史文化財課（0748・69・2251）。