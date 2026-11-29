「針のむしろ」とは、ああいうことを言うのだろうと、取材席から見ていて感じた。11月27日に行われた、関芳弘文科相に対して野党8党派が提出した問責決議案の採決。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

1992年に日本新党が結成され、自民党政権→非自民の細川連立政権へ最初の政権交代が起きたころから、永田町を中心に取材を始める。1人で各党や政治家を回り「ひとり政治部」とも。

小泉純一郎首相の北朝鮮訪問に2度同行取材。 文化社会部記者＆デスク、日刊スポーツNEWSデジタル編集部デスクを経て、社会／地域情報部記者。 福岡県出身。 青学大卒。

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「針のむしろ」とは、ああいうことを言うのだろうと、取材席から見ていて感じた。11月27日に行われた、関芳弘文科相に対して野党8党派が提出した問責決議案の採決。 関氏は閣僚席にひとり、ぽつんと座って、自身に向けられる賛成、反対両方の討論を1時間近く聞く形となった。