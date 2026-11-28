ゴムマリ令和元年度～6年度に初めて落札した会社（各年度1,427～1,906社）の翌年度の落札は40.6～48.5%、落札した会社全体は69.5～74.6%。初めての年度に2件以上の会社は65.8～70.6%|/p…

ゴムマリ株式会社（本社：東京都、代表取締役：村山悠太）は、調達ポータルが公開する国の機関の落札実績（政府電子調達システムでの落札で、入札と随意契約を含む）を取り、落札した会社を法人番号で年度をまたいで照らし合わせました。

令和7年度（2025年4月～2026年3月）に落札実績に法人番号で載った9,630社のうち、平成25年度以降の落札実績に一度も載っていなかった会社（初めて落札した会社）は1,209社（12.6%）です。 令和元年度～6年度に初めて落札した会社のうち、翌年度にも落札した会社は40.6～48.5%で、同じ年度に落札した会社全体の69.5～74.6%より低い割合でした。 初めての年度に2件以上落札した会社に限ると、翌年度にも落札した割合は65.8～70.6%で、全体に近い割合です。 令和7年度の落札実績のうち、法人番号の入った行に載った会社は9,630社です。

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前の年度までの落札実績と照らし合わせると、平成25年度以降の落札実績に一度も載っていなかった会社（初めて落札した会社）が1,209社（12.6%）、前の年度は落札が無く、それより前に落札していた会社が1,345社（14.0%）、前の年度（令和6年度）にも落札していた会社が7,076社（73.5%）でした。 初めて落札した会社は、令和元年度から令和7年度まで、毎年1,209～1,906社ありました。 落札実績の1行（1社の1件の落札）を1件と数えると、令和7年度に初めて落札した1,209社のうち919社（76.0%）は、令和7年度の落札が1件だけでした。