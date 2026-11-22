中国の上海で開催中のインディーゲームイベント「WePlay Expo 2026」に，中国のRebirth Studioが開発する「What Acts up」が出展されている。「社交不安」というテーマ…

主人公は，大学生の林墨（りんぼく）。 絵を描くのが好きな普通の青年だが，人と関わることが苦手で，できるだけ静かに毎日を過ごそうとしている。 翌日，林墨が眠気に耐えながら大学の授業を受けていると，自分が留学生受け入れのボランティアになっていることを知る。

申し込んでもいないのにおかしい，と声を上げようとするが，気おくれして行動に移せず，逆に自分の心に現れた「サイバンチョウ」に説教され，反省させられてしまうことに。 印象的だったのは，ゲームのウィンドウを使った演出だ。 上に掲載されている写真を見ると，デスクトップにゲームをウィンドウ表示させているようにしか見えないかもしれないが，実はフルスクリーン表示。 にもかかわらず，デスクトップのアイコンはプレイヤー自身の環境のものが再現されるという凝りようだ。

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そしてゲーム内の昼のシーンでは太陽が，夜のシーンでは月が昇る壁紙に切り替わる。 林墨が授業中に眠気に耐えるシーンでは，ウィンドウが画面の下に落ちそうになったところで急に元に戻る，といった動きも見せた。 それ以外にも，興味深い演出があった。 林墨が留学生と初めて顔を合わせるシーンでは，選択肢に「（分からなければ）自分で調べろと言う」「無視する」といったものが表示されるのだが，実際にそれをクリックしても実行されない。

つまりゲームシステムを利用して「言いたくても言えない」という社交不安のもどかしさやつらさを表現しているわけだ。 試遊の終了後，ブースにいた開発者の卓氏は，「こちらもプレイしてほしい」と言って，「悪夢」という名がついたモードをクリックした。 林墨が母親から責められているシーンを背景にしたリズムアクションで，［A］［S］［D］の3キーを使うのだが，これが難しい。 指がつりそうになったり，いつの間にか位置がずれていてミスを連発したりと，悪戦苦闘しながら終えた。

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正式リリース版では，このリズムアクションは別のモードとしてではなく，本編の1シーンになるという。 このシーンでは，林墨が勉強ではなく絵に打ち込んでいることが母親に知られてしまう。 彼にとってまさに悪夢のような出来事になるそうだ。 卓氏によると，林墨の設定や物語については，自身や友人の経験を基に作っているとのこと。

氏は「正確なデータがあるわけではありません」と前置きしながらも，中国で2000年から2011年ごろ，つまり国が急成長した時期に生まれた若者は，古い価値観を持った親との関係に悩むことが多いと感じているという。 また，自身も人付き合いは得意ではないと語り，今回の取材中，何度も「緊張する」と漏らしていた。 国が違っても，人の悩みは似ているのかも――そう感じさせる本作は，現在Steamで体験版が配信されている。 気になる人はプレイしてほしい。