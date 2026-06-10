囲み取材でふぉ～ゆ～、小林、石田が出席。自由度の高い芝居について語る

本日行われた囲み取材では、ふぉ～ゆ～、小林、石田が出席し、自由度の高い芝居について語った。小林は、ト書きをこの人たち（ふぉ～ゆ～）が広げていくようになったことについて語り、今回の芝居ではあまり演出していないというか、巣立ったなと感じた。石田は、歌わない、踊らなくていいというオファーを受け、騙されたものの、楽しくやらせてもらっている。松崎は、この公演のあとにはツアーも控えていると紹介した。最後に福田は、笑うと寿命が延びるということで、劇団尺伸ばしを名乗らせていただいて、観客に呼びかけた。

本日行われた 囲み取材 には、 ふぉ～ゆ～ 、小林、石田が出席。 小林は、 自由度 が高い ふぉ～ゆ～ の芝居について言及し、"前は僕が作品の内容を膨らませたくて ト書き を書いていたんですが、今は ト書き をこの人たち（ ふぉ～ゆ～ ）が広げていく。

今回あまり演出していないというか、巣立ったなと感じます。 そのうちト書きだけ渡せば成立するんじゃないか。 腕を上げたというか、もうついていけないです"と笑顔で語る。 石田は"歌わない、踊らなくていいというオファーを受けたんですが騙されました。

でも楽しくやらせてもらっています"と心境を明かした。 松崎は"この公演のあとにはツアーも控えています"と、7・8月のツアー公演"4U. LIVE TOUR 2026 I♡YoU ～ご自愛ください～"と8月の東京・日本武道館公演"ふぉ～ゆ～ 一夜限りの15周年LIVE I♡YoU ～3939です～"を紹介する。 最後に福田は"笑うと寿命が延びる、つまり健康になるということで、“劇団尺伸ばし”と名乗らせていただいています。

"劇団尺伸ばし"の演劇を観ていただき、たくさん笑っていただいて、僕らと一緒に人生の尺を伸ばしていきましょう"と観客に呼びかけた





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