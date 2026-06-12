四次元の幾何学をファッションに投影：バオ バオ イッセイ ミヤケ「LAB.01」限定発売

堂園による四次元空間の三角形軌跡の三次元投影技術と、バオ バオ イッセイ ミヤケのLUCENTシリーズをベースにした共同プロジェクト「LAB.01」を紹介。三角ピースの間隔縮小とインクジェット技術により、連続的な大胆グラフィックを実現。ホワイトとブラックの2色で6月15日より数量限定販売。

四次元は本来、人間が直接「見る」ことのできない世界だ。 堂園は、四次元空間内で回転運動させた三角形の一瞬の軌跡を三次元へ「投影」することで、それを知覚できる状態へと変換した。 三角形のピースを四次元で動かし、三次元へと投影し、改めて二次元のグラフィックとして描き出す──。

これは次元を横断した視覚表現であり、見ることができない世界の「一つの見え方」の研究である。 このプロジェクトは、抽象的な四次元の概念を具体化し、我々の通常の感知能力を超えた次元を視覚的に理解する試みとして注目されている。 堂園の手法は、数学的および物理学の知見を応用し、四次元空間における幾何学的変形を精密に計算し、その結果を三次元の投影として再構築する。 これにより、通常は想像の域を出ない四次元の動きが、実際に見ることが可能な形で提示される。

この研究の一環として、バオ バオ イッセイ ミヤケとの共同プロジェクト「LAB. 01」が展開される。 これは、単なる美術的表現に留まらず、ファッションと先端科学の融合を図る試みとして意義深い。6月15日より、バオ バオ イッセイ ミヤケの青山店において、数量限定で販売される本製品は、ブランドの代表シリーズである「LUCENT」をベースにしている。

LUCENTシリーズは、平面の triangular pieces を組み合わせることで、立体形状を生み出すことで知られており、その構造は、物を入れることで平面が立体的に変化するという、バオ バオ イッセイ ミヤケの核となるアイデアを体現している。 本プロジェクトでは、この構造を維持しつつ、新たなグラフィック表現を可能にするため、三角ピースの間隔を通常の約2mmから、繊細な手作業によって約0.8mmまで縮小することに成功した。 これにより、各ピースの連続性が増し、よりダイナミックで大胆な模様の表現が実現された。

さらに、高度なインクジェット技術を用いることで、グラフィックを構成する極めて細かい線を正確に再現している。 各三角ピースは、独自の形状を持つため、前面と後面で異なる視覚効果を生み出し、一つのピースが二つの表情を持つという、複雑で豊かな表現を可能にしている。 カラーバリエーションは、このプロジェクトのために制作されたオリジナル作品の投影を忠実に再現したホワイトと、そのイメージを反転させたブラックの2色が用意された。 ホワイトは、投影された光の明るさを想起させ、ブラックは、影や対比を強調する。

この限定コレクションは、単なるバッグではなく、四次元の幾何学を体現したオブジェであり、身に着ける現代アートとしての側面も併せ持つ。 scientific rigor と職人技が融合した本作品は、ファッションを通じて抽象的な概念をどのように伝えるかという、新しい挑戦を示している。 このような取り組みは、デザインと科学の境界を曖昧にし、両者の可能性を広げるものとして、産業や文化においても重要な意味を持つ。 販売は数量限定であり、この uniqueなプロジェクトの結晶を実際に手に取る機会は限られている





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四次元投影 バオ バオ イッセイ ミヤケ LUCENT LAB.01 幾何学グラフィック

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