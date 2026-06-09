四国ツーリズム創造機構、第６次四国観光交流戦略を公表

四国ツーリズム創造機構は、第６次四国観光交流戦略と2026年度事業計画を発表しました。2025年の年間訪日外客数は過去最高の4,268.4万人となりました。

６月９日（火）､（一社）四国ツーリズム創造機構は、「 第６次四国観光交流戦略 」及び「 2026年度事業計画 」を公表いたしました。 2025年の年間訪日外客数は約4,268.4万人と、過去最高であった2024年の3,687万人を約580万人上回り、前年比15.8％増と、過去最高を更新しております。

四国におきましても、外国人宿泊者数は約206.6万人泊となり、前年比124%の伸びとなる一方、日本人宿泊者数は約1,253.1万人泊と前年比100.1%に留まっています。 こうした中、当機構におきましては、2026年度から2030年度を期間とする「第６次四国観光交流戦略」を策定いたしました。

「四国ならではの観光価値の創造と拡大」というビジョンに向けて、重点推進項目である「四国ブランドの拡大」、「持続可能な地域づくりの推進」、「官民一体となった連携」に基づく施策に取り組んでまいります。 具体的には、「サステナブルアイランド四国」の確立を目指す「持続可能な観光」の推進においては、「世界の持続可能な観光地Top100選」に累計９地域、シルバーアワードに３地域（香川県丸亀市、小豆島、愛媛県大洲市）が選出された実績をさらに確固たるものにしていきます。

さらに、インバウンドに対応したフードダイバーシティ（ヴィーガン、ハラール等）の飲食店を把握し、海外旅行者向けの今後のプロモーション・情報発信に資することを目的とした実態調査も行います。 今後も、四国観光の舵取り役として、四国４県や域内ＤＭＯ等と情報共有、連携強化を図りながら、「住んでよし、訪れてよし、商いもよし」の地域づくりに向けて、オール四国での「観光誘客」及び「四国ブランド」の拡大に繋げてまいります





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四国 観光 第６次四国観光交流戦略 2026年度事業計画 四国ブランド 持続可能な地域づくり

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