お笑いトリオ「四千頭身」の後藤拓実（29）、石橋遼大（30）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月

16年に結成し、2年目でフジテレビの深夜バラエティー「新しい波24」に大抜てき。 バラエティー番組で引っ張りだこになり、今年で10年の節目を迎えた。 パーソナリティーの「パンサー」向井慧からは「この 10年のいろんなフェーズをたぶん経験して、ぎゅっと濃い10年だと思いますけど」と振られた。

後藤の脱力系ツッコミなどで、新境地を開いた3人。 後藤は「よく言われてましたね。

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“お前らみたいな売れるんだよな”みたいな、ライブとかでも。 “え～、本当ですか？ ”とか言いつつ、そうだよな思ってはいましたね」とぶっちゃけた。 石橋も「ライブで（他のコンビに）負けなかったんでね。