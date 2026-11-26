現在は2人で活動中のお笑いトリオ四千頭身の後藤拓実（29）と石橋遼大（30）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月～木曜午前8時30分）にゲス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

四千頭身 はメンバーの都築拓紀（29）が女性の下半身を触るなどしたとして、東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されたことが発覚したことにともない、現在はトリオではなくコンビで活動している。

向井慧は「2人のネタを見ましたけどね、おもしろかった。 どうやって作ったの？ あれ。 だって急きょみたいなところあるでしょ？

Advertisement

」と質問。 後藤は「元々あったトリオのネタなんですけど。2人用になるかな…と思って作り直してみたら、すごいスムーズになって、アラが取れていったみたいな感じになって」と明かした。 向井がトリオの時の四千頭身について「ネタの感じでいうと石橋くんは基本ポーカーフェースで待機してる。 ポイントでスッと石橋くんが一言っていうスタイルだったけど」と説明し、続けて「2人になった時に、まぁ～しゃべっているよね？