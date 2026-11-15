嗅覚で心身の不調を検知BAUMなど新アロマ商品が発売

大脳辺縁系との関連から無意識の欲求を読み取る香り診断のメカニズムを紹介。シダーウッドやゼラニウムを使用し、心身のバランスを整える新製品が秋に登場。

五感のなかでも嗅覚は、先入観を受けにくく、本能に直接アプローチしやすい感覚だと考えられています。この特性を活用した「 香り診断 」では、8つのメディカルアロマの香りを好きな順に並べてもらいます。この診断プロセスを通じて、香りに対する個人の反応を詳細に分析し、チャート化することで心と体の変化を可視化します。

好きな香りは今必要としている香り、苦手な香りはすでに十分に満たされている香りとみなすのがこの診断の基本ロジックです。嗅覚はホメオスタシス、すなわち恒常性を司る脳の大脳辺縁系と密接に関係しているため、香りに対する反応は無意識のうちに自律神経やホルモンバランスを反映していると考えられています。この仕組みに基づき、心身のお悩みに対応する香りを提案する新製品が市場に投入されています。

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自律神経とホルモンバランスを反映する香り診断

香り診断の核心は、脳の大脳辺縁系が自律神経やホルモンバランスを制御する仕組みにあります。香りに対する反応は表面的な好みだけでなく、身体が求めている状態の指標となります。この無意識の反応を分析しチャート化することで、ユーザーは自分自身の心身の変化を視覚的に確認することが可能になります。このロジックを基盤として、現代人の心身の不調に対応するための香りが体系的に提案されています。

森と大地を感じさせる秋の定番オードトワレ

この秋、包み込むようなシダーウッドやベチバー、ポジティブな気持ちにさせるカルダモンなど、森と大地を感じさせるオードトワレが登場します。BAUM（バウム）から発売される「バウム オードトワレ オーク フォレスト」は、60㎖入りで¥19,800（税込）です。この製品は、自然由来の深い香りが心身のバランスを整えることを目的としており、秋の季節感に合わせた定番商品として展開されています。

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体にも髪にも使えるマルチオイルの癒やし効果

PAÑPURI（パンピューリジャパン）からは、「ディスタントショアーズ ボディ＆ヘア ドライオイル「ゼラニウム＆ユーカリ」」が販売されています。容量は250㎖で価格は¥9,350（税込）です。ゼラニウムとユーカリ、ラベンダーの香りに癒やされるこの製品は、体にも髪にも使えるマルチオイルとして設計されています。複数のアロマ成分を組み合わせることで、広範囲の心身ケアをサポートする使い勝手の良さが特徴です。

柔らかな甘さを表現した新作オードパルファン

PERFUMER H（パフューマー・エイチ ジャパン 株式会社）からは、「オードパルファン・クレイ」が50㎖入りで¥28,600（税込）で登場しました。この新作は、焦がしたサンダルウッドとオレンジフラワー、アンブロキサンのミネラル感を組み合わせ、クレイの柔らかな甘さを表現しています。嗅覚を通じて本能にアプローチする製品ラインアップの一角を担い、独自の香りの世界観を提案しています。