営業ハックが電話営業における対話力向上のための研修を実施

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである"営業の悩みを0にする"べく活動を続けています。"つらい","やりたくない"という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。今回の研修では、電話営業において顧客の心に届く"対話力"を底上げするため、実践的な2つのワークショップを実施しました。まず初めのセッションでは、発声の基礎を整える"口鳴らし"として、トークスクリプトを用いた早口言葉のタイムアタックを実施しました。続いて、スピードを意識した前半とは真逆となる"スクリプトの解説"ワークに十分な時間を割いて実施しました。電話営業は、同じ案内を繰り返すうちにただ文字を"読み上げるだけの作業"になってしまうリスクがあり、それでは相手の心に届きません。そこで、以下のようにスクリプトを1行ずつ区切り、その言葉を発する"意図や目的、感情"を参加者同士で発表し合いました。

営業ハック は様々な企業様の 営業支援 を行い、ミッションである"営業の悩みを0にする"べく活動を続けています。

"つらい","やりたくない"という声もあがることの多い営業という職業。 しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。 そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。 社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは"営業教育の無償化"を掲げています。 ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いています。 今回の研修では、電話営業において顧客の心に届く"対話力"を底上げするため、実践的な2つのワークショップを実施しました。 まず初めのセッションでは、発声の基礎を整える"口鳴らし"として、トークスクリプトを用いた早口言葉のタイムアタックを実施しました。

続いて、スピードを意識した前半とは真逆となる"スクリプトの解説"ワークに十分な時間を割いて実施しました。 電話営業は、同じ案内を繰り返すうちにただ文字を"読み上げるだけの作業"になってしまうリスクがあり、それでは相手の心に届きません。 そこで、以下のようにスクリプトを1行ずつ区切り、その言葉を発する"意図や目的、感情"を参加者同士で発表し合いました





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