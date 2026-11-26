プレスリリース 商工会議所の企業データベース728件を機械で全数調査、登録URLの約1割でページ取得に制約

これらはプログラムによる取得結果です。 アクセス制御や一時的な通信状況などによっても結果が変わるため、個々のURLについてはブラウザーでの閲覧や登録情報の確認を含めた再確認が必要です。

現在のドメイン管理者、メールの受信先、表示内容が現在の状態に至った経緯は調べていません。 第三者への移転や不正利用を確認したものではなく、登録情報と現在のリンク先・連絡先を照合する必要性を示す観察事項です。728件のうち355件（48.8%）にはURLが登録されていませんでした。 これはデータベース上の登録欄についての結果であり、その企業にウェブサイトがないことを意味しません。 ページが宣言する文字コードと、今回の処理で読み取れた文字コードが一致しない事例がありました。

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宣言値のまま読み取る処理では文字化けする場合があり、ブラウザーでの見え方と機械が取得するテキストは、必ずしも一致しません。 本調査でも、当初の文字コード判定方法に不備が見つかったため、一方のデータベースではページを再取得し、名称照合をやり直しました。 取得結果をそのまま結論にせず、処理方法と実際の表示を確認することが重要です。 取扱品目の登録欄がある一方のデータベースでは、ページを取得でき、品目の登録もあるレコードを対象に語句を照合しました。