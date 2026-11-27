個人開発者のsoyukke氏は11月26日、『SPELLOT』のSteamストアページを公開した。

『SPELLOT』は、スロットを止めて魔法を発動させる、ローグライト作品である。 本作ではメインキャラクターの魔法使いが、敵と戦っていく。 ただし魔法使いの唱える魔法は、スロットによって決まる。

公開されている画像や映像などを見る限り、描かれた図柄ごとに効果が存在。 たとえばスロットのリールが「燃える」「剣が」「回る」で止まると、画面上に燃える剣が現れて回転するようだ。 止まった3つのスペルパーツの組み合わせで呪文を組み立てるスロットを使った戦いが繰り広げられる。 動画や画像を見る限り、本作でプレイヤーは、敵を倒して得たリソースを使って、スロットを回していく。

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スロットでは、魔法使いがスペルパーツの組み合わせごとに違う魔法を発動させるという。 たとえば燃える剣が降り注ぐ魔法や、凍る盾が回る魔法、巨大な鎚が敵を貫く魔法などが登場。 時に状況にあわせた魔法を狙いながら、スロットで敵と戦うのだろう。 また要素としては、敵を倒すほどリールが強くなっていく仕組みも搭載。