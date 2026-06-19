唯人の生活がコロナ禍で崩壊、借金で家を出た

唯人はABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー"オオカミちゃんには騙されない"の出演をきっかけに若者を中心にブレーク。歌手デビューから4カ月でテレビ朝日系連続ドラマ"鈍色の箱の中で"の主題歌"ニビイロ"は大ヒットとなり、21歳で約400万円の高級車・アウディを購入するほどの順風満帆な生活を送っていた。しかし、コロナ禍で収入が減少し、借金で家を出た。現在はアルバイトやライブの出演で生活している。

唯人は19年に ABEMA オリジナル 恋愛リアリティーショー "オオカミちゃんには騙されない"の出演をきっかけとして若者を中心にブレーク。 同年10月には 歌手デビュー を果たし、 歌手デビュー から4カ月で テレビ朝日系連続ドラマ " 鈍色の箱の中で "の 主題歌 " ニビイロ "は総再生数1億回超えで 大ヒット となった。

現在は"メインは歌を歌って活動"しているといい"ちゃんと歌の活動はできている"と話すも"それ一本で食えてないのが現状"とぶっちゃけ。 収入については"バイトが19万円、ライブの出演とかがあれば20万円"だというもライブ出演の依頼は"月一本も来ない"として"アルバイトしてないと食えない"状態だと明かした。 恋リアでブレーク直後は19歳で月収100万円に。21歳で約400万円の高級車・アウディを購入するほど順風満帆な生活だったと回顧。 しかし"コロナ禍でなにもせず…来た案件で写真を撮って載せる。

お金もらうみたいなことをしてSNSを全く動かさず、コロナ明けで一気に差がついた。 SNS動かしてる人に案件振りたいし、話しも振りたいだろうし"と生活があったと振り返った。

"とうとうマジでヤバくなって家を出ることになり。 車を売りますって言って、残りのその残りをローンに充てて相殺できるかなってなったら170万円くらい（足りなくて）"と回想。 保証人だった兄・涼真に"“なにしてるの？ 金ないの？

”って言われて。

“と俺が一旦出すから”ってギリギリ事なきをえた"と借金の肩代わりをしてもらったと振り返った。 スタッフから兄はどんな存在かと聞かれると"一番尊敬してる存在です"と答えて"俳優ってこんなことしてんのかって思うくらい"と尊敬の眼差しを向ける唯人。

"早朝に出て夜中前に帰ってくることもあるし、夜中に帰ってきたと思ったらそのままジムに行くし。 もう疲れたからジム辞めようっていうのが一切ないし、スーパースターになる人ってこうなんだろうなというものを感じた"と熱弁した





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