東急五反田駅徒歩2分、「五反田ヒルズ」通称のリバーライトビル1階にある居酒屋「ももちゃん」。昭和の香りが漂う空間で提供されるおでんや焼き鳥、そして人情あふれる大将の接待が人気を集めています。

東京都 品川区 西五反田にある リバーライトビル は、六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズと並ぶ「ヒルズ」シリーズの一つですが、その内実は全く異なる独特の雰囲気を放っています。東急五反田駅から徒歩2分の 目黒川 沿いに位置するこのビルは、スナックや小料理屋などが約50軒集まる、昭和の香りが残る「ぐう渋」なエリアとして知られています。

そんな中、地下1階に存在する居酒屋「ももちゃん」は、こうこうと灯る赤ちょうちんが目印の下町情緒あふれるお店です。大将が扉を開けるたびに「おや、ももちゃん、久しぶり！」と声をかけ、カウンターを囲む常連さんたちと軽快に談笑しながら営業を続けています。

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昭和ポップスと人情が紡ぐ居心地の良い空間

店内には流れる昭和のポップスがかかり、1人で忙しく働きながらも常連客との会話を楽しみ、いつ訪れても変わらない温かみのある居心地の良さを提供しています。大将の接客は非常に親密で、訪れる客をすぐに仲間意识に入れるような接し方が特徴的です。

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で営業形態の変更を余儀なくされていますが、それでも客の食欲を満たすための工夫が凝らされています。特に夜遅くまで働く社会人や、単身赴任中の男性など、一人でも落ち着ける空間を求めている客層に支持を集めています。

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1000円で楽しめる晩酌セットの絶品味

現在注目されているのが、おでん3品、焼き鳥2串、それに酒が1杯ついて1000円という晩酌セットです。あっさりとした上品なうまみのだしがよくしみたおでんは、定番のねぎまからピマンチーズなど種類が豊富で、どれも絶品と評されています。

飲み物についても、バイスサワーや電気ブランなど下町の定番が揃っており、懐かしい味わいを求める客のニーズに応えています。味、酒、そして人情の三拍子が揃ったこのセットは、単なる食事ではなく、心身のリフレッシュをもたらすものとして高く評価されています。

アクセスと営業情報の詳細

「ももちゃん」の住所は東京都品川区西五反田1の9の3、ホテルロイヤルオークの地下1階にあります。連絡先は03・3493・1034で、営業時間は午後5時から午後11時までとなっています。ただし、営業日は月曜日から木曜日までのみと限定的です。

このお店は、五反田ヒルズと呼ばれるエリアの奥深くに存在するため、初めて訪れる人には少し発見しにくい場所かもしれません。しかし、その裏切らない味と接客は、一度訪れた客を常に引き戻す魅力を持っています。2軒目を探す際や、一人で静かに飲みたい時の隠れ家としてぜひ立ち寄ってみてください。

鉄道アイドル伊藤桃による絶賛レビュー

このお店を取り上げたのは、鉄道アイドルでありタレントの伊藤桃氏です。3月11日生まれの青森県出身で、青山学院大学文学部を卒業しています。JR全線を完乗した乗り鉄としても有名で、渋い居酒屋めぐりも趣味としています。

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伊藤氏はFM狛江のラジオ番組『伊藤桃の小田急全駅ものがたり』に毎月第3、第5日曜日に出演しており、ヴィレッジヴァンガードでもコラムを連載しています。著書には『小田急全駅ものがたり』や『桃のふわり鉄道旅』などがあります。彼女はInstagram（@itomomo_izakaya）で頑張る居酒屋を応援しており、今回の記事を通じて「ももちゃん」の魅力を多くの人に伝えたいと考えています。

五反田エリアの新しい風俗としての役割

五反田ヒルズという名称は、通常超高級マンションやオフィスビルを連想させがちですが、リバーライトビルのような商業施設には昭和の残り香を残す飲食店が集まっています。これは、都会の喧騒の中から少し距離を置き、懐かしい雰囲気でリラックスできる場所を求めている現代人のニーズに応えるものと言えます。

伊藤桃氏の発信によると、この地域は単なる飲食店の集まりではなく、地域コミュニティの中心としての機能も果たしています。常連客同士の交流や、大将との深い信頼関係は、デジタル化が進む現代において稀に見る貴重な人間関係の構築の場となっています。

今後の展望とアクセスしやすい立地

五反田駅は都内でも交通の要衝であり、多くの人が行き交います。その利便性を持ちながら、独特のムードを維持していることは、このエリアの大きな強みです。「ももちゃん」のようなお店が増えることで、五反田ヒルズは単なる地名ではなく、特定の文化や雰囲気を体現するブランドへと発展する可能性があります。

今晩、五反田周辺を訪れる予定のある方は、ぜひこのお店に寄ってみてください。赤ちょうちんが目印の地下1階にある「ももちゃん」で、昭和のポップスに耳を傾けながら、心温まる一杯を堪能しませんか。その居心地の良さは、都会の疲れを一気に吹き飛ばしてくれるはずです。