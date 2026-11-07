品川プリンスホテル「おこたであったか 餡めぐり」和アフタヌーンティー第3弾

日本あんこ協会監修の和アフタヌーンティー第3弾「おこたであったか 餡めぐり」が品川プリンスホテルで開催。2027年1月10日まで、東海道7宿場をイメージした餡スイーツとセイボリー7種を楽しめます。

品川プリンスホテル は、2026年11月1日から和の アフタヌーンティー 第3弾となる特別企画「おこたであったか"餡めぐり"」を開始しています。このイベントは 日本あんこ協会 の監修を受け、2027年1月10日までメインタワー38階の和食レストラン「味街道 五十三次」で提供されます。大好評を博した本シリーズは、前回の第2弾をさらに上回る盛り上がりを見せ、来場者に伝統的な甘味の魅力を改めて届けています。

第2弾実績超える大反響の和スイーツ企画

今回の「おこたであったか"餡めぐり"」は、過去の実績をさらに上回る注目を集めています。2025年に開催された第1弾「あんフォンデュ」は、通常のアフタヌーンティーと比較して約6倍という圧倒的な反響があり、第2弾「餡くらべ」はそれ以上の数字を記録しました。こうした成功を受け、今回が第3弾となります。特に2027年1月10日まで開催されるこの期間限定メニューは、冬の訪れを感じさせる温かい雰囲気の中で、和の甘味を堪能できる貴重な機会となっています。

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南魚沼湧き水で炊き上げた7種の餡とセイボリー

主役となるのは、東海道の宿場町をイメージした色とりどりの餡スイーツです。これらはすべて品川プリンスホテルが誇る超軟水「南魚沼のおいしい湧き水」で炊き上げられており、素材本来の風味が際立っています。目立つのは品川の柚子餡で、バタフライピーを使って海の青を表現した爽やかな見た目です。ゆずの香りがさっぱりとしており、和の甘味に新鮮さを与えています。また桑名の黒胡麻餡は、鋳物の町である桑名の「鉄」をモチーフにしており、塩味が効いたアクセントになっています。甘い餡の間に挟んで食べるのに適したバランスです。

また、セイボリーも東海道七つの宿場町のそれぞれの名物を取り入れた7品が用意されています。日本橋では煮穴子の握り寿司が、品川では浅利佃煮と青菜、赤エンドウ豆のお浸しが提供されます。小田原の蒲鉾あんこサンド揚げ、藤川の茄子田楽みそ焼き、桑名の蛤のクリーム焼き、亀山の冷たい蕎麦とこしあん、そして三条のあわ麩カナッペと餡ソースが並ぶ予定です。これにより、甘味だけでなく咸味のバランスも楽しめます。

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限定おこた特別席で冬を温かく過ごす

本企画の最大の特徴は、1日2組限定のおこた特別席が設置されている点です。冬の寒さを忘れさせる温かい空間で、東海道の旅情を想像しながらスイーツを味わうことができます。この特別席は非常に人気が高く、事前の予約が推奨されます。南魚沼の湧き水を使用することで、餡の粘りや舌触りが滑らかになり、口当たりが非常に良好です。柚子餡の爽やかさや黒胡麻餡の塩気は、湧き水との相乗効果で引き立てられています。

味街道五十三次での本格和スイーツ体験

提供場所である「味街道 五十三次」は、品川プリンスホテルのメインタワー38階に位置する和食レストランです。高層階からの眺望と相まって、東海道の宿場町の雰囲気を再現した空間演出が施されています。日本あんこ協会の監修により、伝統的な製法を尊重しつつも現代的なアレンジを加えた餡スイーツが提供されます。これは単なるお菓子ではなく、日本の食文化を体感するメニューと言えます。2027年1月10日までの間、東海道五十三次の旅情を味わうことができます。