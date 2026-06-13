和食屋の厳しい女性スタッフと生徒の奇跡の師弟関係

高校1年生の時に憧れの和食屋さんでバイトを始めたA子さんは、店を仕切る年配のベテラン女性スタッフであるB子さんから厳しい言葉を受けました。B子さんはA子さんに「邪魔だからどいて！ 向こうへ行ってなさい！」と厳しい一喝を与えました。A子さんはその場に立ち尽くし、ただただ呆然としていました。

高校1年生の時に憧れの 和食屋 さんで バイト を始めたA子さん。 そこで待ち受けていたのは、戦場のような忙しさとベテラン女性スタッフによる厳しい洗礼でした。 しかし、その厳しい言葉の裏には、想像もしなかった深い愛情が隠されていたのです。

高校1年生の時に憧れの和食屋さんでバイトを始めたA子さんは、店を仕切る年配のベテラン女性スタッフであるB子さんから厳しい言葉を受けました。 B子さんはA子さんに「邪魔だからどいて！ 向こうへ行ってなさい！ 」と厳しい一喝を与えました。

A子さんはその場に立ち尽くし、ただただ呆然としていました。 普通なら心が折れて辞めてしまうところですが、A子さんは違いました。 叱られて涙目になりながらも、戦場のような店内でテキパキと無駄なく動くB子さんの格好いい姿に、すっかり惹かれてしまったのです。

「このまま何もできずに終わりたくない！ 絶対に仕事を覚えて認めてもらうんだ！ 」と決意したA子さんは、どれだけ怒られてもめげずにB子さんの後ろをピタリと追いかけ回しました。 最初は煙たがっていたB子さんですが、怒られながらも必死に食らいつき、自分から歩み寄って仕事を覚えようとするA子さんの熱意に、次第に根負けしたようです。

気づけば、厳しい中にも的確なアドバイスをくれる、最高の師匠と弟子の関係になっていました





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