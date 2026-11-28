ニッポン放送のラジオ番組に生出演した和田アキ子は、TOKYO MXのYouTube特別企画でセブン‐イレブン本社を訪問し、阿久津知洋社長と対談したことを明かした。約34年にわたり提供スポンサーを務める同社への深い愛情を示す一方、過去にCM起用の話を断った経験も話し、リスナーを笑わせた。

歌手 和田アキ子 （76）は28日、パーソナリティーを務める ニッポン放送 「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。 自身が出演しているTOKYO MXのYouTube番組「 和田アキ子 AIスマホと親友になる」の特別企画として、セブン－イレブン・ジャパンの本社を表敬訪問し、 阿久津知洋 社長と「直撃対談」したことを明かした。

セブンは、「アッコ－」の1社提供スポンサーを約34年続けているという。 YouTube番組の担当者が「ダメ元」で社長との対談を依頼したところ、快諾され、今回の対談が実現したという。 和田は「本当にすっばらしい人でしたね。 あ、これヨイショじゃないですよ」と、上機嫌で、著名財界人としても知られる阿久津社長の印象を口にした。

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和田はお気に入りの総菜などのセブン商品をラジオの中で紹介することが多く、買い物した際のレシートに書かれた商品名が読み上げられることもある。 和田は「前から言っている『セブン愛』。 あ、リスナーのみなさん、勘違いしないでよ。 私は何かあったら、（セブンに）コマーシャルをもらおうとは思っていない」と冗談めかしつつ、「セブン愛」を口にした。