WBA女子世界アトム級2位の和田まどかが挑戦者決定戦でタイのワッチャラポーンを6回TKOで破り、WBA王者リベロへの挑戦権獲得に近づいた。

WBA 女子世界 アトム級 2位の 和田まどか （31＝DANGAN）が、同級挑戦者決定戦で TKO 勝利を収めた。 サウスポースタイルから繰り出すスピードのある強打で同級8位のワッチャラポーン・ナムポン（25＝タイ）を初回から圧倒。4回に左ストレートでダウンを奪い、6回に連打をまとめて2度目のダウンを奪うと、レフェリーがカウントの途中で試合を止めた。

今年7月にニュージーランドでの同級挑戦者決定戦のネスピッド戦で1－2の判定負けを喫した。 試合は和田優勢の展開で、最終10回には左ボディーアッパーでダウンを奪ったが、ローブロー裁定となり、減点まで科された。 和田陣営が試合後にWBAに抗議し、再戦指令を受けていた。

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「（前回の試合後は）つらかったり悲しかったりという以上の感情に悩まされたが、周囲が私のために動いてくれていることが分かってからはメンタル面も安定してきて、今回は絶対落とせないという強い気持ちと、チームの皆さんが支えて下さったのでこの結果につながった」と和田。 ターゲットのWBA女子世界同級王者のイザベル・リベロ（39＝スペイン）は、今月21日に地元でIBF同級王者の山中菫（24＝真正）との統一戦に判定勝ちして2団体王者になった強敵だが「リベロの映像は見ている。 距離も組み立てもとても上手なイメージはしている。