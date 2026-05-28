和気町、コスプレイヤー活用で観光新戦略―岩井志麻子氏らが地元活性化に挑む

和気町の観光協会がコスプレイヤー向け観光事業を本格導入。岩井志麻子氏が地元の魅力を発信し、イベントや専用サイトで地域経済の活性化を目指す。

和気町 の観光協会が、若年層の訪問者を呼び込み 地域活性化 を図る新たな施策として、コスプレイヤーを対象とした観光事業を本格的に推進することを発表した。 この取り組みは、同町が抱える課題-日帰り客が多数を占め、滞在時間と消費額が伸び悩んでいる点-に対する斬新な解決策として位置付けられている。

まず、コスプレイヤー向けの飲食・宿泊プランをパッケージ化し、期間限定のコスプレイベントを定期的に開催することで、来訪者に町全体を舞台にした体験型観光を提供する方針だ。 具体的には、和気町が誇る自然や歴史的資産を背景に、コスプレ衣装の撮影ロケ地としての利用を促進し、参加者がSNSで発信しやすい環境を整える。 さらに、著名なコスプレイヤーを招いたモデルツアーや、コスプレに適した施設（撮影スタジオ、衣装レンタルショップ、テーマカフェなど）を集約した専用ウェブサイトとマップを新設し、情報発信のハブとして機能させる計画が明らかになった。

この施策の中心人物として、和気町出身のタレント兼コスプレイヤーである岩井志麻子氏が登場した。 岩井氏は「私の生まれ故郷である和気町が、他の自治体と合併していく中で取り残されがちだという問題意識を持っている」と語り、町の認知度向上と経済活性化への熱意を示した。 さらに、岩井氏は「コスプレ―ヤーと言えば私が代表格だが、和気町が私を呼ばない理由はわからない。 実は大きな予算が必要というわけでもない」と、地域支援への金銭的負担は少ないと強調した。

コスプレのテーマについては、「私はヒョウのコスプレを考えているが、町側がアワビのコスプレを期待しているのではないかと冗談交じりに語り、ヒョウとしてのパフォーマンスで来訪者を楽しませるつもりだ」と意欲的に語った。 岩井氏は、正式に招待いただければ町のコスプレイベントに出演し、地域の魅力を全国に発信する意向を示した。 この取り組みには、長年共に木曜コメンテーターを務めてきた新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかり氏も賛同し、和気町でのコスプレイヤーの集まりに対して自らも備前焼のチュニックを着用して参加すると約束した。

中瀬氏は「志麻子さんが和気町で銅像となったり、ヒョウのコスプレイヤーが盆踊りを披露したりする場面を想像すると、私も備前焼の衣装で参加し、地域の伝統と新しいサブカルチャーが融合する瞬間を楽しみたい」と語り、地域とサブカルチャーの融合が新たな観光資源となり得ることを示唆した。 今後、和気町はコスプレイヤーを中心にした観光モデルを具体化し、イベント開催のカレンダー作成や、宿泊施設・飲食店との連携強化、地域住民への啓発活動を通じて、持続可能な観光振興を目指す方針だ





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