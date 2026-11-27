和歌山アドベンチャーワールド、絶滅危惧種キタイワトビペンギンの人工授精による繁殖に世界初成功
和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドは、2026年10月28日に誕生したキタイワトビペンギンの赤ちゃんが、人工授精によって別の個体から精子を提供されて誕生したことをDNA鑑定で確認しました。ペンギン類の人工授精は技術的に難しく、本種での成功は国内外の記録上世界初となりました。
アドベンチャーワールド （和歌山県白浜町）では、 絶滅危惧種 （※１）である キタイワトビペンギン （学名：Eudyptes moseleyi）の種の保存および繁殖技術の確立を目指し、今繁殖期における 人工授精 の取り組みを進めてまいりました。２０２６年１０月２８日（水）に誕生した赤ちゃんについて、外部専門機関によるDNA鑑定（父子判定）を実施した結果、母親のペア個体ではなく、 人工授精 のために精子を提供した別個体（R０４３）の子であることが科学的に証明されました。
飼育状況および授精・産卵の経過とあわせ、人工授精による繁殖成功と判断いたしました。 ペンギン類の人工授精は技術的難易度が高く、国内外で成功例があるのは全１８種のうち４種にとどまります。 当パークでは長年、複数種のペンギンで人工授精の研究に取り組んでおり、今回の成功は学術論文および国内外の飼育記録上、本種における「世界初」（自社調べ）となります。 母親（R０４５）のペア相手（R０４１）ではなく、精子提供を行った別個体（R０４３）との親子関 係をDNA鑑定で証明。
ペア外の個体との繁殖であることや授精・産卵の経緯から、人工授精による誕生と判断し、キタイワトビペンギンで世界初の人工授精成功となりました。３. 【今後の公開】
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