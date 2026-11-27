和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドは、2026年10月28日に誕生したキタイワトビペンギンの赤ちゃんが、人工授精によって別の個体から精子を提供されて誕生したことをDNA鑑定で確認しました。ペンギン類の人工授精は技術的に難しく、本種での成功は国内外の記録上世界初となりました。

アドベンチャーワールド （和歌山県白浜町）では、 絶滅危惧種 （※１）である キタイワトビペンギン （学名：Eudyptes moseleyi）の種の保存および繁殖技術の確立を目指し、今繁殖期における 人工授精 の取り組みを進めてまいりました。２０２６年１０月２８日（水）に誕生した赤ちゃんについて、外部専門機関によるDNA鑑定（父子判定）を実施した結果、母親のペア個体ではなく、 人工授精 のために精子を提供した別個体（R０４３）の子であることが科学的に証明されました。

飼育状況および授精・産卵の経過とあわせ、人工授精による繁殖成功と判断いたしました。 ペンギン類の人工授精は技術的難易度が高く、国内外で成功例があるのは全１８種のうち４種にとどまります。 当パークでは長年、複数種のペンギンで人工授精の研究に取り組んでおり、今回の成功は学術論文および国内外の飼育記録上、本種における「世界初」（自社調べ）となります。 母親（R０４５）のペア相手（R０４１）ではなく、精子提供を行った別個体（R０４３）との親子関 係をDNA鑑定で証明。

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ペア外の個体との繁殖であることや授精・産卵の経緯から、人工授精による誕生と判断し、キタイワトビペンギンで世界初の人工授精成功となりました。３. 【今後の公開】