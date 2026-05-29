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和歌山県串本町へ返還 オスマン帝国軍艦「エルトゥールル号」の遺物131点

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和歌山県串本町へ返還 オスマン帝国軍艦「エルトゥールル号」の遺物131点
オスマン帝国エルトゥールル号和歌山県
📆5/29/2026 11:20 PM
📰Sankei_news
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オスマン帝国軍艦「エルトゥールル号」の遺物131点が和歌山県串本町へ返還された。奈良大が保存処理を実施し、糖の一種「トレハロース」を利用した保存技術を応用した。

明治時代、 和歌山県 串本町 沖で遭難し、住民らが救助したことで両国の友好関係の象徴となった オスマン帝国 （現在のトルコ）の軍艦「 エルトゥールル号 」の遺物131点が、 奈良大 （奈良市）での 保存処理 を終えて29日、同町へ返還された。

多様な素材を含む遺物の保存処理には高度な技術を要するが、同大は糖の一種「トレハロース」を利用した保存技術を応用し成功。 田嶋勝正町長は「エ号の遺物は日本とトルコ、トルコと串本をつなぐもの。 最高の状態で保存していただいた」と喜んだ。 保存処理は、トゥファンさんの妻で海洋考古学者のベルタ・リエドさん（令和3年に死去）らが担当していた。

ただ、今回返還された木製滑車（縦約65センチ、横約35センチ、幅約20センチ）は、木材や鉄、有機物のロープや帆の布など多様な素材が複雑に絡み合った状態で、水中から引き揚げ後も保存処理が難しく、町の施設で保管されたままになっていた。 その後、今津学長は糖の一種「トレハロース」を使う保存方法を提案。 遺物の内部にトレハロースを浸透させて鉄の酸化や乾燥による収縮など劣化を防ぐもので、令和6年からこの方法でエ号の遺物を保存処理する作業を始めた。 今津学長は「ベルタさんの宿題をやり遂げたいと思っていた」と振り返る

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オスマン帝国 エルトゥールル号 和歌山県 串本町 奈良大 保存処理 トレハロース

 

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