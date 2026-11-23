和歌山発のサイクリングアプリ「PEDAL QUEST」を提供する合同会社BITRIDERZは、2026年10月22日に東京の30駅を巡る都市型3Dゲーム「TOKYO LOOP」をリリースした。電車とのタイムアタックやフリーライドが可能で、W/kgを基準にした異なる強さの電車と勝負できるのが特徴。

現実では走れない東京を、30駅・34.5kmの ゲーム に。 和歌山 発の サイクリングアプリ で、3駅だけの勝負から一周まで 和歌山 県新宮市で サイクリングアプリ 「PEDAL QUEST（ペダルクエスト）」を企画・開発・運営する合同会社 BITRIDERZ は、2026年10月22日に、東京の30駅をたどる都市型3Dコース「 TOKYO LOOP （トーキョーループ）」を公開しました。

電車と同時にスタートし、選んだゴール駅へ先に到着すれば勝ち。3駅だけの短い勝負から一周まで距離を選び、強さの異なる電車に挑戦できます。 東京、渋谷、新宿、池袋。 電車で移動するときに目にする駅の名前を、今度は自分の脚でつないでいく。 TOKYO LOOPでは、実在する駅の位置関係を手がかりに、街並みや駅、車両をPEDAL QUEST独自の3D空間として構成しています。

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遊び方は、自分のペースで街を巡る「フリーライド」と、ゴール駅への先着を目指す「電車と勝負」の2つ。 東京を巡りたい日も、電車との勝負に挑みたい日も選べます。 走る電車に離されても、次の停車が追いつくチャンスに次の駅まで追いかけるか、少し脚を残して次の区間で踏むか。 画面に表示されるパワーや速度、電車との差を見ながら、自分の走り方を考えます。

ゴール駅に電車より先に到着することが、この勝負の目標です。 相手の強さは「ダイヤ」で選択します。 D「徐行」は1.7W/kg、C「ラッシュ」は2.4W/kgなど、電車と互角に走るための目安を表示します。 ダイヤによって、電車の走るペースや停車の仕方も変わります。

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途中の駅を通過する快速・特急など、勝利によって挑戦できるようになる上位のダイヤも用意しています。 ダイヤ名とW/kgを一緒に表示する設定画面。 D「徐行」1.7W/kgからSS「特急」6.0W/kgまで、自分の出力を目安に相手を選べます。 上位のダイヤには解放条件があります。

手に入れたアイテムをどの区間で使うか。 電車に追いつくために今使うか、次の区間まで取っておくか。 漕ぐ強さに加えて、ゲーム内の効果を使う判断も勝負の一部になります。 一周の結果だけでなく、駅から駅への走りも振り返る※アイテム使用時の自己ベスト更新は、2026年11月22日のWeb版アップデートで対応しました。 チーム走行はソロの自己ベスト集計の対象外です。