和博氏、亜希と残された愛は長続き

和博氏、亜希と分離後にも良好な関係が続くことが判明。近年はSNS συでは、清原「清」氏、赤井「亜希」氏、清原「勝児」氏が並んだ写真やコメントなど、絆が深まる様子と表現されています。また、正吾氏は相変わらずな編集がされており、相変わらずの記念 fotoğraf: @akinoriito_i の投稿となっています。

しかし、別れた後も良好な関係が続いており、昨年8月の和博氏の誕生日の際には亜希が「昨夜、清原さんの58歳BD。 離婚して11年…不思議なもので、またみんなでお祝いしてる!! 今や親と子と言うよりそれぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体！

」とインスタのストーリーズで報告したほか、その後もSNSではたびたび『清原ファミリー』の交流が伝えられていた。 この日、正吾さんは『記念』Photographer: @akinoriito_i」と記し、和博氏、亜希、弟で慶應義塾大学野球部の清原勝児さんとの4ショットなど、複数枚のモノクロ写真をアップ。 みなスーツスタイルのシックな服装で決め、コメントの通りメモリアルな雰囲気漂う写真の数々となっています。

この投稿に、亜希が「感謝してもしても足りない」と反応したほか、ファンからは「みなさん良いお顔してますね～」「めっちゃカッコイイ みんな素敵な笑顔」「よっこいাও一緒で本当にうれしいです」「ステキファミリーね」「みなさんの笑顔が最高だし、清原さんの幸せな笑顔が見られてPL時代からのファンは感無量です」「素敵な家族写真ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。





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