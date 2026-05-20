味の素AGFとサンリオによるポムポムプリンコラボTVCM完全組み立て

2026年5月21日より関東・関西・中京エリアにてTV放映し、味の素AGF公式YouTubeチャンネルにおいても配信開始

2026年5月21日 04時00分 味の素AGF 株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、 味の素AGF ）は、株式会社 サンリオ （以下、 サンリオ ）の人気キャラクター「 ポムポムプリン 」とコラボレーションした 《「ブレンディ®」 ポーション》 シリーズの新TVCM『Let’sポーション ポムポムプリン 』篇を、2026年5月21日（木）より関東・関西・中京エリアにてTV放映し、 味の素AGF 公式YouTubeチャンネルにおいても配信開始します。

ポーション市場は、近年の気温上昇による家庭内でのアイス飲用機会の増加や、嗜好の多様化による個包装需要の高まりを背景に拡大しています。 その中で《「ブレンディ®」 ポーション》は、2025年5月から榮倉奈々さんを起用したTVCMを中心に、「パキッと開けて、とろっとミルクや水に注ぐだけで、つくりたてのコク深いアイスドリンクが楽しめる」という メッセージを伝達したことで多くのお客様からの支持を受け、2025年度は金額ベースで約160％（前年同期比/宅配・通信販売除く）と大幅に伸長しました。

そこでこのたび、より多くのお客様に本商品の魅力を届けるため、今年デビュー30周年であるサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」を公式サポーターとして迎えた夢の“ポ”コラボを実現し、新TVCMを制作しました。 本TVCMは、昨年に制作した榮倉さんを起用したTVCMをオマージュした構成で、「ポポポポポーション♪」が印象的な楽曲はポムポムプリンが歌ってくれています。 つくりたてのコク深いアイスカフェオレを飲んでくつろぐポムポムプリンと一緒に、ぜひ《「ブレンディ®」 ポーション》をお楽しみください





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味の素AGF サンリオ ポムポムプリン 《「ブレンディ®」 ポーション》 アイス飲用機会の増加 嗜好の多様化 家庭内でのアイス飲用機会の増加 パキッと開けて、とろっとミルクや水に注ぐだけで、つくりたてのコク深いアイスドリンクが楽しめる 全力で応援します。

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