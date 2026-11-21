ソフトバンクの周東佑京外野手が年俸4億円で契約更改。来季の目標を40盗塁へ引き上げ、後輩の庄子雄大選手との共走でチームの得点力向上を目指す。

ソフトバンク ホークスの 周東佑京 外野手（30）が、21日に福岡市内のみずほペイペイドームで開催された 契約更改 交渉で、現状維持となる年俸4億円でサインした。来季は5年契約の2年目を迎える周東選手は、今季自己最多の127試合に出場し、打率.275、4本塁打、39打点、そして30盗塁という成績を残した。この活躍により、周東選手は4年連続、通算5度目の 盗塁王 のタイトルを獲得した。

契約更改と年俸4億円の現状維持

週東佑京選手は、21日の交渉の結果、推定年俸4億円でサインを交わした。これは昨年の契約と同様の金額であり、現状維持となっている。来季以降、5年契約の2年目となる周東選手は、チームの主力選手として引き続き活躍が期待される立場にある。この金額は推定値であり、実際の契約内容は選手と球団間の合意に基づいている。

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庄子選手への目標引き上げと刺激

今オフ、同僚の庄子雄大内野手（24）が来季の目標として30盗塁および「周東超え」を掲げたことを受け、周東選手はこれに応える形で目標を上方修正した。周東選手は、「30盗塁じゃ自分に勝てないと思うので、低い目標は捨て去ってほしい」と後輩に語った。さらに、「40、50っていう高いレベルで競い合っていけたらいいのかな」と、40盗塁および50盗塁への挑戦を呼びかけた。

盗塁王の壁を越える共走の可能性

庄子選手の挑戦を歓迎する周東選手は、自身が「まだ負けられない」と強い意欲を示している。若い頃に先輩たちが高い壁であったのと同様に、自分自身が後輩たちにとっての壁であり続けたいという思いからだ。今季の周東選手の30盗塁は、彼自身にとって「最低限の数字」と捉えられている。もし、周東選手と庄子選手がともに40盗塁を超える記録を出せば、2009年のソフトバンクで川崎宗則選手（44盗塁）と本多雄一選手（43盗塁）が記録した以来の快挙となる。

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50盗塁コンビの歴史的記録

もし、この2人の選手がともに50盗塁以上の記録を達成すれば、その歴史はさらに古くなる。1978年の阪急ブレーブスで、福本豊選手（70盗塁）と簑田浩二選手（61盗塁）が記録した以来となる。投手のクイックモーションの技術向上などにより、近年は盗塁数の減少傾向が続いているが、周東選手は高みを目指すこの2人の共闘が、新たな歴史を刻む可能性があると感じている。

投高打低時代における盗塁の価値

今シーズンは投高打低の傾向が続き、パ・リーグで打率3割を超えた選手はわずか4人にとどまった。周東選手は、「いいピッチャーが増えている中で連打が難しい。終盤に出てくる中継ぎ投手は155キロを超える投手ばかり」と現状を分析した。その上で、「どうにかして1点を取ろうとした時、足はこれから先もっと大事になってくる」と、盗塁の価値が高まっていると指摘した。これにより、足の速さが得点产生においてますます重要な要素となっている。

次季の最多安打と全試合出場を目指して

今シーズンは、主に正木祐選手と近藤健介選手に挟まれた2番打者を務めることが多く、試合の中で自重する場面もあったという。しかし、周東選手は「また来年はもっとガンガンいけたら」と意欲を見せた。数多くの盗塁を決めるためには、出塁数の増加が鍵を握ると考えている。次季は、初の打撃タイトルとなる最多安打と、初の全試合出場を目標に掲げ、チームの勝利に貢献していく。