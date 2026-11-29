生琉の“言えない想い”を繊細に表現

本作は、令和の小学校教師・梨木彩葉の身体に、江戸娘・いろはの魂がタイムスリップしたことから始まる、300年の時を越えたロマンティックコメディ。 上白石が令和の小学校教師・彩葉と江戸娘・いろはの一人二役を務める。

向井演じる生琉は、いろはを現代で支える彩葉の同僚教師だ。 いろはが関孝和（大森元貴）との約束を果たそうとしていることを知る生琉は、自身の思いを押し込めるように「関様との約束、絶対に果たしてくださいよ」と背中を押した。 いろはへの思いを抱えながら、あえてその大切な人との約束を応援する生琉。 向井は、言葉とは裏腹に揺れる感情を潤む目や表情、声色ににじませた。

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いろはの思いを知った生琉は、文を持つ手を震わせながら一人で涙を流す。 大きく泣き崩れるのではなく、声を抑えながら感情をにじませる向井の芝居が、物語の切なさを際立たせた。 ラストでは、ある決断をした生琉がいろはと向き合うことに。 思いを伝えきれないまま迎えた場面で見せた表情や、その後の「梨木先生、お久しぶりです」という言葉には、悲しみを押し殺しながら相手を安心させようとする生琉の優しさが表れていた。