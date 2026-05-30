名探偵のままでいて ドラマ化決定、キャスト陣のコメント到着

連続ドラマ「名探偵のままでいて」の詳細が発表。主演の吉川が役柄の魅力を語り、原作者小西も太鼓判。豪華キャスト陣が集結し、来年1月放送予定。

テレビ朝日系で放送予定の連続 ドラマ 「 名探偵のままでいて 」の詳細が発表された。 本作は、 小西真冬 による同名小説を原作とし、主人公の少年・影山楓が祖父と共に難事件に挑む ミステリー ドラマ だ。

楓役を演じる吉川は、両親にまつわる悲しい過去を秘めた役どころについてコメント。

「ミステリーを楽しんでいただくのはもちろんですが、楓とおじいちゃんの温かい家族の姿、そしてこの2人の運命を見届けてくださるとうれしいです」と語り、視聴者に感動を届ける決意を示した。 原作者の小西は、脚本を読んだ際の感想を「これは面白くなる！ と確信しました」と述べ、太鼓判を押した。 また、タイトルに込められた思いについて、「主人公の気持ちが題名になっているのかなという疑問から原作を読み、タイトルに納得しました。

とてもグッときて、オファーをいただいたことを本当にうれしく思いました」と振り返る。 原作は時間が経つのを忘れるほど面白く、切ないけど心温まるストーリーで、脚本もその魅力を大切にしているという。 吉川は「第1話から胸に迫るものがあり、これは頑張らねば！ と気合が入りました」と意気込みを語った。

出演者には、髙石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平、今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙、松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝といった豪華キャストが名を連ねる。

また、主人公の祖父役には小日向文世が決定しており、ベテラン演技派同士の共演にも注目が集まる。 ドラマは全10話を予定しており、各話で異なる難解な事件が展開される。 原作ファンはもちろん、初めて触れる視聴者も楽しめるよう、謎解き要素と人間ドラマのバランスが絶妙に描かれるという。 制作サイドは「楓と祖父の絆、そしてそれぞれの過去が事件を通して明らかになる」と説明。

特に楓の両親にまつわる謎が物語の核となり、視聴者の涙を誘うこと間違いなしだ。 放送開始は来年1月を予定しており、今後の追加情報にも期待が高まる





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