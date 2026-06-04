名古屋グランパス、誹謗中傷撲滅へ法的手段検討を表明 ファンに敬意と協力を呼び掛け

名古屋グランパスは公式サイトで、誹謗中傷や悪意ある書き込みに対し法的措置を検討中と発表した。選手・スタッフの人権尊重と安全な環境確保を最優先に、ファンに対し敬意ある交流を求めている。

名古屋グランパス は、公式サイトを通じてファンやサポーターに対し、最近続出している 誹謗中傷 や悪意のある書き込みに対する姿勢を明確にした。 まず同クラブは、いかなる理由があっても他者を攻撃したり、リスペクトを欠いた言動を容認しないと断言した。

これらの行為は、グランパスファミリーの一員として認められないものであり、そうした発言を行う者はクラブのコミュニティから除外されるべきだと強調した。 続いて、同クラブは現在、弁護士や外部の専門家と連携し、投稿やメッセージの発信者を特定するための情報開示請求、損害賠償請求、さらには刑事告訴といった法的手段を検討していることを明らかにした。 これにより、誹謗中傷が再発しないよう抑止力を高め、被害を受けた選手やスタッフの権利保護に努める意向を示した。





同クラブはまた、全ての選手・スタッフの人権を尊重し、安心して競技や活動に専念できる環境を守ることが最優先であると語った。 ファンに対しては、選手やスタッフの人格を傷つける言動や、安心・安全を脅かす行為は絶対にやめるよう再度呼びかけた。 さらに、SNSはクラブとファンを結びつける重要なコミュニケーションツールであることを認めつつ、相互の敬意と思いやりを持って交流することが、健全な関係を築く上で不可欠であると訴えた。





最後に、名古屋グランパスはファン全員に対し、今回の声明への理解と協力を求め、今後も安全で前向きなサポートを続けていくことを約束した。 サポーターが選手やスタッフと同じ目標に向かって応援し合える環境を守るため、誹謗中傷に対しては容赦なく法的措置を取る姿勢を示すと同時に、共に築くべき健全なファン文化の重要性を改めて強調した。 これにより、名古屋グランパスはファンとクラブが相互に尊重し合う関係を再構築し、今後の競技活動においてもより高いレベルの信頼と団結を目指すことを明言した





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