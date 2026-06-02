名前のつかない感情を描く映画、監督とキャストが語る

映画『松岡』の撮影を振り返り、キャストが監督への感謝と作品への想いを語った。監督の深い信頼と愛情が注がれた現場の雰囲気や、友情でも恋愛でもない複雑な感情を描く本作の魅力について。

映画『松岡』の撮影を終えたキャスト陣が、作品への想いを語った。 主演の松岡は「監督が私と神名を深く信頼してくださっていたこと。 日々、眼差しやカット割りから受け取って、温かく感じていました」と振り返り、共演の成田は「毎シーン撮り終えるたび、安堵のような、過ぎていく時間を惜しむような表情をされている監督の姿がとても印象的で、いつも現場に監督の愛が注がれているのを感じていました」と回想した。

本作のテーマについて、監督の三島は「恋人ではない。 友情でもない。 もっと名前のつかない、湿った感情についての映画だ。 そして、自分の人生を新しく描こうともがく業の映画だ。

たぶん、それこそが、人が生き延びる理由なのだと思う」とコメントしている。 本作には豪華キャストが集結。 松岡をはじめ、神名、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックスなど、実力派俳優が名を連ねる。

また、今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙らも出演。 さらに松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、髙石あかり、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、野内まる、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝という多彩な顔ぶれが揃い、作品に深みを与えている。

三島監督の言葉通り、本作は観る者に名前のつかない感情を呼び起こす。 友情と恋愛の狭間でもない、もっと複雑で湿った感情の機微を、繊細な演出と俳優陣の熱演で描き出す。 撮影現場では、監督とキャストの信頼関係が強く感じられ、その空気がそのままスクリーンに映し出されている。 観客は、自分の内面に眠る感情と向き合う機会を得るだろう。 本作は、人が生き延びる理由を問いかける、深い余韻を残す作品となっている





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