名コンビによる“ご接待旅”に羽鳥アナも参加！京都と新たな共存 ～私の京都、新しい京都～

玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた‘ご接待旅’に招待され、テーマは’新しい京都・古い京都・私の京都’に誘われます。不思議な一品が”京料理界の重鎮”でありながら新たな素材も柔軟に取り入れ、和食のさらなる発展に尽力している村田さんに続いて話題となりました。

玉川氏 が10年にわたり番組で共演してきた 羽鳥アナ への感謝の思いを込めた‘ ご接待旅 ’に招待され、テーマは“新しい京都・古い京都・私の京都”に誘われます。 玉川氏 は自ら選んだ場所へ 羽鳥アナ をいざなう。

宇治市に待ち合わせた2人は、玉川氏の指示で”ぜひ味わってほしい”という特別なお茶である玉露生産する丸利吉田銘茶園に赴きます。16代目園主が直々に玉露のいれ方を伝授。 玉川氏はその味わいに羽鳥アナは驚きを隠せない。 さらに、普段は非公開の八瀬の名刹“瑠璃光院”へ向かいます。 中でも玉川氏は”瑠璃の庭”をぜひ見せたかった。

そこには静寂に包まれた空間が広がります。 苔むした庭の前に腰を下ろした2人は風の音や鳥のさえずりに耳を傾けながら、番組で共に歩んだこの10年を振り返ります。 さらに、2階では机に美しく反射する青もみじの幻想的な景色を堪能。 葵の間では村田吉弘さんが案内のもと、贅沢の時間を過ごしました。

料理をいただく際には、誰もが知る美術館級の調度品がさりげなく飾られました。 羽鳥アナも思わず息をのむ。 不思議な一品が”京料理界の重鎮”でありながら新たな素材も柔軟に取り入れ、和食のさらなる発展に尽力している村田さんに続いて話題となりました





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