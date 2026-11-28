沖縄県名護市での学校行事船転覆事故で、同志社国際高校は保護者向けに説明会を開いたが、武石知華さん遺族は核心の回答不足を指摘し、誠意ある対応を求める立場を明確にした。

学校法人同志社 が運営する 同志社国際高校 （京都府京田辺市）は、沖縄県名護市 辺野古 沖で発生した船転覆事故に関する説明会を28日に同市内で開催した。この事故により、同校2年生で当時17歳だった 武石知華 さんが死亡し、もう1人の生徒も亡くなる痛ましい出来事があった。学校側は、乗船していた生徒の保護者を対象に事故の経緯や再発防止策について報告を行った。

説明会は当日午後4時頃から開始され、約6時間にわたって実施された。出席者には武石知華さんの遺族や、けがをした生徒の保護者らが含まれていた。学校側は冒頭で事故に対する改めての謝罪を述べ、その後に再発防止に向けた具体的な対応策の説明へと進んだ。

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危機管理マニュアル改定と検討委員会設置

学校側が報告した再発防止策の中心は、危機管理マニュアルの改定と、教育内容の政治的中立性を検証するための検討委員会設置である。宿久洋校長や教員、そして学校法人同志社の八田英二理事長らがこれらの対応策を説明したとされている。学校側は、これらの措置を講じることで、今後同種の事故を確実に防ぐ意図を示した。

質疑応答の時間には、武石知華さんの遺族および負傷生徒の保護者から、事故原因の究明に関する質問が多く寄せられたと考えられる。しかし、武石知華さんの遺族やけがをした生徒に対する補償の意思については、担当役員から示されたものの、具体的な金額や条件などの詳細な説明はなかったと伝えられている。

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当時の責任者出席を求め実現せず

保護者側からは、事故当時校長だった西田喜久夫氏や、転覆した2隻の船に体調不良などを理由に乗船しなかった引率教員ら自身の出席を強く求めた。しかし、これらの出席要請は結局実現しなかった。保護者側は、事故の責任追及と真相解明のため、直接的な関係者の証言が必要だと考えていた可能性が高い。

学校側が出席させたのは現在の宿久洋校長や教員陣、そして学校法人側の八田英二理事長らだった。過去の責任者や現場の教員が同席しない形となったことで、保護者側との間には情報や認識のギャップが生じているとの指摘が出ている。特に引率教員の対応については、保護者間でも疑問の声が上がっていた。

遺族が謝罪の条件として責任追及を明言

説明会の終了後、報道陣の取材に応じた武石知華さんの遺族は、学校側との対話機会は増えたものの、答えてほしい核心の部分はいくら聞いても返ってこない状態であると強調した。遺族は、学校側の謝罪を受け入れるには、まず事故原因の究明と解決策の提示が必須であるという立場を明確にした。

武石知華さんの遺族は、「事故原因の究明と解決策があって初めて謝罪だと思っている」と指摘し、形式的な謝罪では問題の解決につながらないとの考えを示した。この事故は単なる海難事故ではなく、教育現場の管理体制や意思決定プロセスにおける重大な欠陥を浮き彫りにしており、学校側には徹底的な真実解明が求められている。