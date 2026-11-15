同志社国際高辺野古事故8カ月 学校側説明に遺族納得せず

沖縄県名護市辺野古沖での船転覆事故から16日で8カ月。同志社国際高校の事故死生徒ら遺族は、学校法人同志社の説明に納得できていないと指摘。西田喜久夫元校長の会見欠席理由など、事故対応の課題が浮き彫りになっている。

沖縄県名護市 辺野古沖で発生した 船転覆事故 から、16日でちょうど8カ月が経過した。この事故により、研修旅行中だった京都府の 同志社国際高 校2年、 武石知華 さん（当時17）ら2人が死亡した。遺族側は長きにわたり、学校側および船の運航団体に対して事故の全容解明と責任の所在を問い続けてきたが、今日に至るまで納得のいく説明は得られていない状況だ。

沈黙打破した法人会見の限界

学校法人同志社は、事故直後の会見から約7カ月半もの沈黙を経て、10月30日に記者会見を開いた。しかし、この会見は学校側のだらしない対応が改めて世間に知られる結果となり、遺族の怒りに火をつけることとなった。遺族側は、今回の説明が本質的な回答を避けているとの不信感を強めている。

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西田元校長会見欠席の理由

今回の会見で最大の問題点となったのは、事故当時の校長である西田喜久夫氏が出席しなかった点だ。学校法人側は、西田氏の欠席理由として「海上保安庁の捜査」を挙げた。この説明に対し、武石さんの父親（49）は「刑事告訴したから会見でしゃべれなくなったのか」と疑念を示した。さらに父親は「自分たちのせいにされたように聞こえた」と、学校側の姿勢に強い不信感を表明した。

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明かされない早期会談の真相

西田氏は事故から2日後、当時の玉城デニー沖縄県知事と面会し、沖縄での研修継続の意向を早々示していた。しかし、学校法人同志社の会見では、この事実や西田氏が出席しなかった詳細な理由について言及がなかった。父親は「保護者説明会のときもそうだったが、何か答えていそうで、答えていない」と、八田英二理事長らによる会見の対応を強く批判した。

抗議船船長との意外なつながり

学校側は、事故前の抗議船への乗船問題について、日本基督教団の牧師であり、転覆事故で死亡した抗議船の金井創船長とのやり取りだったと説明した。この証言は、事故当時どのような経緯で船の手配や議論が進められていたのか、さらに重要な実態を明らかにすることなく、曖昧なまま終始した。遺族は未だに明確な答えを得られないまま、事故の再発防止と責任追及を求めている。