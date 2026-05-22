同志社国際高の平和学習が教育基本法違反、2女子生徒死亡事故で文部科学省が調査結果公表

沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆して平和学習中だった同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は22日、学校側に対する調査結果を公表した。結果では、同校が実施した平和学習が「政治的活動」に該当し、教育基本法違反だとした。松本洋平文部科学相は22日の閣議後記者会見で明らかにした。公表された調査結果によると、今年の研修旅行初日の開会礼拝メッセージで、事故で死亡した抗議船『不屈』の金井創船長から『基地建設に反対しここから入るなよっていうエリアがある。あえて入っていって抗議する。陸では警察機動隊に、海では海上保安庁に拘束される』などと発言があった。過去の研修旅行の際にも『抗議活動の一端を見てほしい』などの呼びかけがあった。また、昨年の研修旅行の際には、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する『ヘリ基地反対協議会』名義で領収書が発行されていたほか、過去複数年にわたって、しおりに基地反対の『座り込み』を生徒に呼びかける文言を記載していた。同志社国際側は文科省の調査に、『抗議活動に使われているボートに生徒を乗せることは、政治的な意味を帯びているように見える恐れがあった』などと説明。沖縄への研修旅行については『前例踏襲が続き、これまで校内で作り上げた平和学習をあえて積極的に変える必要があるという考えに至らなかった』とした。Google検索で『産経ニュース』を優先表示。

沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆して 平和学習 中だった 同志社国際高 （京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は22日、学校側に対する調査結果を公表した。 結果では、同校が実施した 平和学習 が「 政治的活動 」に該当し、 教育基本法 違反だとした。

松本洋平文部科学相は22日の閣議後記者会見で明らかにした。 公表された調査結果によると、今年の研修旅行初日の開会礼拝メッセージで、事故で死亡した抗議船『不屈』の金井創船長から『基地建設に反対しここから入るなよっていうエリアがある。 あえて入っていって抗議する。 陸では警察機動隊に、海では海上保安庁に拘束される』などと発言があった。

過去の研修旅行の際にも『抗議活動の一端を見てほしい』などの呼びかけがあった。 また、昨年の研修旅行の際には、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する『ヘリ基地反対協議会』名義で領収書が発行されていたほか、過去複数年にわたって、しおりに基地反対の『座り込み』を生徒に呼びかける文言を記載していた。 同志社国際側は文科省の調査に、『抗議活動に使われているボートに生徒を乗せることは、政治的な意味を帯びているように見える恐れがあった』などと説明。

沖縄への研修旅行については『前例踏襲が続き、これまで校内で作り上げた平和学習をあえて積極的に変える必要があるという考えに至らなかった』とした。 Google検索で『産経ニュース』を優先表示





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同志社国際高 平和学習 教育基本法 政治的活動 死亡事故 研修旅行 基地建設 普天間飛行場 ヘリ基地反対協議会

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