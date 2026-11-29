最終節の残り２試合が行われ、同大が３１―２６で関学大を振り切り、３位で４季ぶり５５度目の全国大学選手権出場を決めた。負ければ終戦の大一番で先発起用された１年生ＳＯ南悠介＝常翔学園＝が、決勝トライに加

最終節の残り２試合が行われ、同大が３１―２６で関学大を振り切り、３位で４季ぶり５５度目の全国大学選手権出場を決めた。 負ければ終戦の大一番で先発起用された１年生ＳＯ南悠介＝常翔学園＝が、決勝トライに加えて、４Ｇ１ＰＧの計１６得点と活躍。

前節まで２連敗の京産大は、リーグＶを決めている天理大を２６―１４で破り２位に食い込んだ。 関西から天理大、京産大、同大の３校が全国の舞台に臨む。 ノーサイドの笛が鳴ると、フッカー荒川駿主将（４年）＝東海大大阪仰星＝以下、誰ひとり全国の舞台を知らない同大フィフティーンが喜びをかみしめた。５点差で関学大の反撃を食い止め、こじ開けた全国への扉。 フィジカル強化を唱え続けたＯＢで就任２季目の永山宜泉監督（５６）は「２年間やってきた選手たちが上回った。

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感謝している」と後輩たちをたたえた。 勝負を決めたのは新人の司令塔・南だ。２１―２１の後半２６分、敵陣ゴール前ラックから右へ展開。 あえてＳＯの位置を味方に任せ、ワンテンポ遅らせてライン参加した。 抜け出して勝ち越しトライ。