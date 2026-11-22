女優の吉高由里子（38）は22日、神戸市内で「オメガブティック神戸」のオープン記念イベントに登場した。今年について

今年について「普段できない経験ができた1年でした」と振り返った吉高。2027年は「1秒1秒、1分1分を全力で感じられる1年にできればいい」と抱負を語った。 スイスの高級時計ブランド「オメガ」。

同店舗は兵庫県初の路面店で、吉高は「オメガ」のフレンド・オブ・ザ・ブランド。 スイスの大工場などにも見学に行ったことがあり「楽しかった。 実験とか、1個1個の部品が精密に付くたれてる課程を目の前でみて、こんなにも時計の中に人の努力、精密さが詰め込まれているのかと改めて生で見させていただいた」と感動したそうだ。 今回は「コンステレーション」を右腕に。

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使用された石はムオニオナルスタ隕石は、1906年にスウェーデン北部で見つかった鉄隕石で、約45億年前のものと言われる。

「率直にすごい。 あと何本作れるのかと想像してしまう。45億年前のものって分かるのも不思議。 ミステリアスで魅力的です」とPRした。 会見では「時間」にまつわる質問が。

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「過去、いつの時間に戻りたいか？ 」と聞かれ「もしかしたらこの仕事を選んでなかったかも。 時間の移り変わりに対応してるようにって。 こんなに物価が高くなってるから、買えるものは買っておけばと。

オメガの時計も高くなる一方だからお早めにって」と笑いを誘った。 これからの目標は「ゴルフ。 今、アプローチが一番の課題」と真っ先に挙げた。 ベストスコアは93で、「10月は月に5回ラウンドした」と明かし、「ドッグランのように、グリーン周りで走り回ってます。

オメガの時計のように正確さを求めたい」と例えてみせた。 同店のエントランスには、1969年に初めて人類が月面着陸を果たした宇宙飛行士の腕に着用していた“スピードマスター ムーンウォッチ”の象徴的なモニュメントとして、日本最大級の高さ2・5メートルの“ゴールデンアストロノート”（黄金の宇宙飛行士）が設置されている。