吉田麻也が再合流、26人でトレーニング 遠藤航は左足違和感で欠席

サッカー日本代表は前日と同じ会場で午後5時からトレーニングを実施。DF吉田麻也がサポートプレーヤーとして再合流し、代表ジャージーを着てピッチに姿を現した。MF遠藤航主将はアイスランド戦で左足に違和感を覚えたため、この日の練習を欠席した。天候は雨で気温27度、湿度73％。冒頭15分間が報道陣に公開され、ボール回しやステップで調整した。練習会場は当初の施設から変更され、ようやく落ち着いた環境で実施された。吉田はW杯メンバーからは外れたが、アイスランド戦に限定招集されスタメン出場。今回はサポートプレーヤーとして一時離脱後の再合流となった。

前日と同じ会場で、同じ午後5時から トレーニング した。 国内合宿に参加していたDF 吉田麻也 （37＝LAギャラクシー）がサポートプレーヤーとして再合流。 代表ジャージーを着てピッチに姿を現した。

前日同様、アイスランド戦で左足に違和感を覚えたMF遠藤航主将（33＝リバプール）が欠席する中、吉田を加えた26人での活動となった。 気温は27度、湿度73％で雨が降っている。 報道陣に冒頭15分間が公開され、ボール回しやステップなどで汗を流した。 当初予定されていた施設のピッチコンディションが思わしくなく、モンテレイ初練習の3日はトレーニングパートナーのU－19日本代表が使用する会場に変更。4日はよりよい環境を求めて新たな練習場で練習を行っていたが、ようやく落ち着いた形だ。

吉田はW杯メンバーには選出されなかったが、その経験をチームに伝えるためにアイスランド戦に向けて限定招集された。 同試合ではスタメン出場し、前半14分までプレー。 両チームから花道を作られてピッチを去っていた。 今回の再招集は、あくまでサポートプレーヤーとしての帯同。

本人や所属クラブの意向もあり、アイスランド戦後、一時離脱したが、メキシコからチームに加わることとなった





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日本代表 吉田麻也 遠藤航 トレーニング アイスランド戦

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