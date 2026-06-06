吉田麻也、日本代表再合流 サポート役として本大会を貢献

LAギャラクシーの吉田麻也選手が、日本代表の合宿に再合流。本大会ではサポートプレーヤーとしてチームを支える意向を示し、経験を活かしたピッチ外での貢献を語った。緊急救急のスケジュールの中で、家族との調整にも尽力した。

吉田麻也 選手は LAギャラクシー との契約を経て、 日本代表 の合宿に合流しました。5月下旬の国内合宿から5月31日のアイスランド戦まで帯同していましたが、一度はアメリカに帰宅。

その後、本大会でのサポートプレーヤーとして再合流を決めました。 彼は「自分としてはそういう可能性もあり得るなと思ってやってきた」と語り、本大会中の帯同について「今のところ詳しい話はまだしていないけど、そうなることが理想」と前向きな姿勢を示しました。 アイスランド戦では先発出場し約14分間プレーした後、ベンチに退きました。 チームから現地入りの打診があり、強行スケジュールの下で再来日。6月1日は日本に滞在し、2日にロサンゼルスの家に帰宅。3日にクラブと話し合い、4日にメキシコ・モンテレイへ向かいました。

「持ち上げてもらう形だった」と国内合宿時とは異なり、今回は本格的なサポートに回ることを明言。 彼は「メキシコ、アメリカに来れば、自分の経験はより生きる。 日本以上にピッチ外での役割も増えるし、そこで貢献できると思う。 やることは変わらないけど、ちょっと後ろからになる」と語り、約1週間の合宿を通じて見えた改善点を個々の選手にアドバイスし、スタッフから見えない部分でもチームを支える意欲を見せました。

アイスランド戦後には「とりあえず一回LAに帰ります。 娘の学校があるので」と予定を説明していましたが、その後子どもたちと一緒にアメリカに出発。 飛行機内でのケアや時差ボケ対策、学校への送迎も行ったと報告しました。 これまでの代表活動では子どもが幼かったため長期の離脱が困難でしたが、今回は理解が得られたと述べ、「行くことに対してやっぱり簡単ではない。

でも、パパは日本のためだよと」と伝えたそうです。 また「(メディアの)皆さんと一緒。 ここから1か月以上僕は(家を)空ける可能性もある」と決意を新たにしました。 所属元のLAギャラクシーからは快く送り出され、「ギャラクシーはフレンドリーなチーム。

監督ともやりとりをした。 すごく快く送り出してくれた。 ありがたいですね」と感謝の意を示しました。 すべてが緊急の状況の中で身辺を整理し、再び日本代表のために尽力する姿勢を強調しました





gekisaka / 🏆 38. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

吉田麻也 日本代表 LAギャラクシー サポートプレーヤー 本大会

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ピザーラ 地下鉄のホームでピザを販売！運営会社が明かす“意図”（2023年8月23日）｜BIGLOBEニュース日本独自の宅配ピザブランドとして誕生し、創業から36年が経過した『PIZZA-LA』の新たな挑戦に注目が集まっている。『PIZZA-LA』は、映画『E.T.』の作中に登場した…｜BIGLOBEニュース

Read more »

『川越ボーイズ・シング』第5話あらすじ＆先行場面カット | アニメイトタイムズ『川越ボーイズ・シング』より、第5話「LA LA LA」あらすじ＆先行場面カットが公開！

Read more »

�ӎނ�i�グ�@1����t��Ă�����y���߂���d�C�F�΂��Ă���u��Ə�����t��Ǝ��v�������܂݂ɂ҂�������t��Ă����́A���X�łȂ���Ίy���߂Ȃ��ƒ��߂Ă����l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

Read more »

Qzil.la、世界的NFTプロジェクトAzukiのアニメアンソロジーシリーズ『Enter The Garden』を制作 エピソード1『The Waiting ManQzil.la、世界的NFTプロジェクトAzukiのアニメアンソロジーシリーズ『Enter The Garden』を制作 エピソード1『The Waiting Man - 待つ男 -』のPVを本日公開 Qzil.la株式会社のプレスリリース

Read more »

ロサンゼルスオートショーが変わる、初のトラック展示も 今年は11月21日開催ロサンゼルスオートショー（LA Auto Show）は8月6日、AutoMobility LA 2024（AMLA 2024）を11月21日に開催すると発表した。

Read more »

CÉ LA VI、日本の社交場として東京に初出店CÉ LA VIは、2019年12月に日本初上陸としてCÉ LA VI TOKYOをオープン。そのコンセプトは、ミクソロジー、音楽、料理を軸にした大人の社交場。革新的なモダンアジアン料理を提供するCÉ LA VI RESTAURANT & SKY、カジュアルダイニングのBAO by CÉ LA VI、クラブラウンジCÉ LA VI CLUB LOUNGEなどが連動する総合エンターテインメント空間を提供しています。

Read more »