吉田知那美が相模原でカーリング教室、スポーツの本質を語る

日本カーリング協会は14日、相模原市内で教室を開催。平昌銅メダリストの吉田知那美選手が初心者114人を指導し、競技の楽しさと新しい価値観を伝えた。

日本カーリング協会 は14日、神奈川県 相模原市 内で カーリング教室 を開催した。このイベントには、女子カーリング選手として18年 平昌五輪 で銅メダル、22年北京五輪で銀メダルを獲得した実績を持つ 吉田知那美 選手が参加し、初心者114人に対して直接指導を行った。

参加者は吉田選手以外にも、臼井槙吾選手（KiT CURLING CLUB所属）、石崎琴美さん、苫米地美智子さんが加わり、総勢114名に対して現役トップアスリートによる指導が行われた。吉田選手は今回の指導をきっかけに、スポーツの本来の楽しみ方を伝えることを重視した。

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スポーツの語源は楽しむこと、新しい価値観の提示

吉田知那美選手は指導後のインタビューで、初心者の指導は久しぶりであり、楽しかったと語った。スポーツは始めると上を目指さなければいけない、しっかりやらなければいけないと思い込みがちだと指摘した。しかし、スポーツの語源は楽しむことにあると述べ、特別なスポーツではなく、楽しめるスポーツなんだと伝える intent を示した。

吉田選手は、別に上を目指さなくていい、仲間が集まって週末に楽しい時間を過ごせればいいというきっかけになれば良いと考えている。競技者としての厳しさだけでなく、一般の参加者に向けたリラックスした環境作りを重視していることが窺える。

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ロコソラーレ退団後の心境、カーリング精神の再定義

吉田知那美選手は3月末に、12年間在籍したロコソラーレを電撃的に退団した。一人になり、より自分と向き合う時間が増えたが、競技への思いはぶれていない。この変化を通じて、彼女はカーリングの新たな価値観を提唱している。

彼女はカーリング精神について、相手を負かすことではなく、自分のいい技を見せるためにやるという大きな定義が存在すると説明した。スポーツは誰かを倒すためにやる必要はなく、カーリングには自分自身の向上を測れる側面もあると強調した。

技術向上の喜び、新しいスポーツの魅力を発信

吉田選手は、さっきよりも上手に投げられたとか、さっきよりも良いショットを決められたという形のスポーツもあると指摘した。このような個人の成長や技術の習得に重点を置いたアプローチを通じて、新しいスポーツの価値観を知ってもらいたいと考えている。

この教室は、従来の競争中心の視点から、自己実現や技術的向上を重視する視点へとシフトする良い機会となった。参加者114名は、現役メダリストの直接指導を受け、スポーツに対する新しい視点を得る経験をした。今後、このような参加型のイベントがスポーツの裾野を広げる役割を果たすことが期待される。