エプソンの吉田優利がLPGAツアー最終戦で7位入賞。今季米ツアー初勝利を含む好成績を収め、次のシーズンを向かえるためのオフ режимを重視する姿勢を示した。

エプソン 所属の 吉田優利 は、 LPGAツアー 今季最終戦の最終ラウンドで通算18アンダーの7位で大会を終えた。吉田は1打差の2位からのスタートであったが、優勝した ジーノ・ティティクル （タイ）には6打及ばなかった。最終ホールのプレーを終えると、吉田は大会中継を担当するU-NEXTのインタビューに応じて、今シーズンの総括とオフシーズンへの意気込みを語った。

最終ラウンドのスコア展開とプレー内容

最終組でホールアウトした吉田は、6番ホールでバーディーを奪い好調な滑り出しを見せた。しかし、9番と14番でボギーを記録し、スコアを維持することができなくなった。その後、15番と17番でバーディーを返して追い上げを図ったが、最終的な71打のラウンドでは伸し切れず、通算18アンダーでフィニッシュした。

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吉田自身は、大会後のインタビューで「悪いゴルフじゃなかったけど、ザ・伸ばせない日みたいなゴルフでした」と自身のプレーを振り返っている。この日はコンスタントにスコアを落とさずにプレーはできたものの、勝利へと繋がる重要な場面での得失点が響き、2位以上の順位保持には至らなかった。

今季の成績と米ツアー本格参戦での成長

吉田の今シーズンの戦績は目覚ましいものとなっている。8月に開催されたCPKCオープンでは2位に入り、10月のBMW女子選手権ではLPGAツアー初優勝を果たした。その後の試合でも9位、18位、3位、そして今回の最終戦7位という好結果を残し、ツアー上位で終える基盤を築いた。

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米ツアーへの本格参戦3年目を終えた吉田は、生活面での適応についても言及した。非常に生活リズムに慣れ、風邪をひかなくなったり、今年は熱が出なくなったりと、健康面での安定が確認できている。異なるタイムゾーンや国での移動であっても、元気な状態でプレーが続けられている点を、自身の強みになっていると感じている。

オフシーズンの計画と今後の目標設定

吉田はオフシーズンの過ごし方について、リラックスと練習のバランスを取る考えを示した。ゆっくり休むと述べていても、本人は出かけたいというタイプの性格であるため、日本に帰国して練習を行いながら、会いたい人とも会う予定を楽しみにしている。このオフを非常に重要な時期と位置付け、さらに一つ上のレベルへ到達できるかどうかをかけた期間と捉えている。

今回の7位という結果は、今季の好調さを維持しながらも、優勝争いまであと一歩及ばなかったことを示している。ジノ・ティティクル選手が優勝した本大会での経験を活かし、来季に向けてさらなる飛躍を果たすための準備を着実に進めていく予定である。吉田優利選手のパフォーマンスは、LPGAツアー全体で見ても非常に高い競争力を誇っていることを証明している。