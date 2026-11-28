吉沢亮、横浜流星主演の映画『国宝』が12月2日にBlu-rayとDVDで発売される。メイキングやコメンタリーなど豪華特典が収録され、歌舞伎の世界が描かれた本作の詳細を解説する。

吉沢亮 主演、 李相日 監督の映画『国宝』のBlu-rayおよびDVD版が12月2日に発売されることが決定した。これに先立って、豪華版に収録される230分を超える特典映像から、メイキングドキュメンタリーやビジュアルコメンタリーの抜粋が公式SNSなどで公開された。製作委員会は、本作の魅力を引き出すための特典コンテンツを大幅に強化しており、ファンからの期待が高まっている。

本作は、吉田修一の同名小説を李相日監督が映画化した作品である。任侠の一門に生まれ、歌舞伎の世界に飛び込んだ喜久雄役を吉沢亮が演じ、名門の御曹司・俊介役として横浜流星が共演する。ライバルとして互いに高め合いながら芸と人生を捧げていく二人の姿が描かれている。

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メイキングドキュメンタリーとスタッフの思い

約90分に及ぶメイキングドキュメンタリーでは、映画『国宝』の誕生の軌跡と、知られざる舞台裏に迫っている。李相日監督をはじめ、美術監督の種田陽平、撮影のソフィアン・エル・ファニ、照明の中村裕樹、ヘアメイクの豊川京子、衣装デザインの小川久美子ら主要スタッフが出演する。

各スタッフは、作品に込めた思いや徹底したこだわりをひもといていく。吉沢ら俳優陣が稽古を重ねて挑んだ歌舞伎シーンの舞台裏や、監督と綿密に対話を重ねる制作現場の様子が収められている。撮影現場で収められたインタビューなども含まれており、完成した映画からはうかがい知ることのできない、俳優やスタッフの試行錯誤を知ることができる。

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オーディオコメンタリーと歌舞伎演目

劇場での副音声上映でも好評を博した、歌舞伎指導と出演を兼ねた中村鴈治郎、所作指導を担当した中村壱太郎（吾妻流家元・吾妻徳陽）、李監督によるオーディオコメンタリーは、豪華版と通常版の両方で楽しめる。本編の音声を切り替えることで、専門的な視点から作品を深掘りできる構成となっている。

豪華版にはさらに、3人の収録風景をカメラで捉えたビジュアルコメンタリーがダイジェストで収録される。また、豪華版の特典ディスクには、本編に登場する歌舞伎演目のロングバージョンが多数収録されている。具体的には「連獅子」「鷺娘」（万菊）、「二人藤娘」「二人道成寺」「曽根崎心中」「鷺娘」（喜久雄）が含まれる。

豪華版の特典コンテンツとパッケージ仕様

特典コンテンツとしては、未公開シーン集や、音楽を担当した原摩利彦のインタビュー、舞台あいさつやイベント集なども収録されている。これにより、単なる映像作品の記録ではなく、制作過程や背景を深く理解できる資料的な価値も備えている。各コンテンツは細部までこだわり抜かれた構成となっている。

発売形態と初回生産限定特典

豪華版はBlu-ray（2枚組）、DVD（3枚組）、4K Ultra HD Blu-ray（本編4K UHD Blu-ray＋本編Blu-ray＋特典Blu-ray）の3形態で、いずれも初回生産限定として発売される。パッケージには豪華特装アウターケースとデジパックが採用されており、コレクション性を高めている。

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さらに、「二人道成寺」バージョンの風呂敷包み、104ページのブックレット、海外版ポスター絵柄のポストカード6枚セットが付属する。これらの特典は、映画『国宝』のファンにとって収集価値の高いアイテムとなっている。12月2日の発売を控え、各形態の差別化と特典の充実度が注目を集めている。