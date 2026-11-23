10メートルオープンで行われた優勝戦で、吉林直都が最内枠からトップスタートで8周回を逃げ切り、G2初制覇を果たした。36期勢でグレードレース優勝一番乗りとなり、2着は高橋貢、3着には小林瑞季が入った。吉林は整備への感謝と、今後G1、SGでの活躍を目指す意気込みを語った。

10メートルオープンで行われた 優勝戦 は地元の 吉林直都 （27＝浜松）が最内枠からトップスタートで8周回を逃げ切り、G2初制覇を果たした。36期勢で グレードレース 優勝一番乗り。2着は追い上げた高橋貢、3着には小林瑞季が入った。

「最終日は感じがずっと悪くて（競走車を）検査に出すのが優勝戦のメンバーでは一番遅かったが、妥協しないように良くも悪くもと思って調整しました。 師匠や周りの方のおかげで（整備の）手を動かしたら、いい方向に向いた」と、師匠の木村直幸をはじめ、よきアドバイスをくれた周囲の整備仲間に感謝の言葉を伝えた。

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「スタートタイミングの03は勘通りですね。 絶対に入ってると思って切った。 朝の練習はスタートタイミングが08、06だったんです。 攻めて切ってもタイミングはゼロ台前半で必ず入ると思って切りました。

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今日はスタートタイミングが見えていました」「腰周りをやって8周回でも苦しくないし、長く感じなかった。 （SGの10周戦で）まだあと2周あっても大丈夫。 僕の中では進化していて、昨年よりも今がいい。 地元で初のグレードレース制覇は、鳥肌が立ちますね。

うれしいです。 まだ実感はないですが良かったです。 今年は年末（スーパースター王座決定戦トライアル）には行けなかったが記念は取れたし、自分の中では良かったのではないですかね。 まずはG2を取れたのでその上のG1、SGで活躍してまた年末に行けるように頑張ります」