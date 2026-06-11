吉村知事はダイエットに成功！毎日の体重計に乗るルーチンで、１回４キロやせた！

吉村知事は、スタッフから『なんか、やせはりました？ シュッとした感じで』と問われた際、『気づいてくれた？ ダイエットしてんねん、オレ』とうれしそうな表情を見せた。毎日の体重計に乗るルーチンで、１回４キロやせたという。また、夜中の楽しみだったお菓子を減らしたり、日頃の食事も変化させている。吉村メソッドとは、インスタント味噌汁を使ったダイエット方法。カロリーが少ないのに、お腹を満たす効果があるという。
スタッフから『なんか、やせはりました？ シュッとした感じで』と問われた 吉村知事 は『気づいてくれた？ ダイエット してんねん、オレ』とうれしそうな表情。 『１回、４キロやせた。２か月ぐらいで』と胸を張り、何よりシンプルな方法として『毎日、 体重計 に乗るんですよ』と大切なルーチンを力説した。
ただ、２０２５大阪・関西万博の際には『やっていなかった』そうで『ベルトの穴がこっち（緩い側）の方に。 数キロ太ってて、過去最高体重』だったというが、閉幕したことで『まずは自分を律すること。 客観的に事実を認めないと』と一念発起。 体重計の計測を日課に戻したという。
さらに夜中の楽しみだったお菓子を減らしていったという。 『すみません！ 食ってました。 おいしいねん』と苦笑したが『これをなくしたら、ちょっとずつ減んねん』。
間食だけでなく、日頃の食事も変化。 『今度は白ご飯を食べる前に温野菜』。 ただし、おなかはすく。 めっちゃ腹減ると…ここが運命の分かれ道。
ひとつ編み出したのは吉村メソッドと明かした。 『そのときは味噌汁。 お湯を入れたらできるインスタント味噌汁。 なめことか豆腐とかなすびとかいろいろあるけど、カロリー２０キロぐらい。
全然太らないし、おなか満たされる。 満足して寝られる。 明らかにベルトの（穴の）位置が２、３ずれる』と吉村メソッドの効果をＰＲ。 スタッフに『（メソッドの）本を書かせてください』と請われると『印税、折半でいこか』と上機嫌だった
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