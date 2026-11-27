お笑い芸人のあべこうじが東京都内で運転中に歩行者と接触しけがをさせ、立ち去った疑いがあり、警視庁が事情聴取している。吉本興業は謝罪し、あべの当面の活動自粛を発表した。

お笑い芸人の あべこうじ （51）が都内で車を運転中、歩行者の男性に衝突してけがをさせ、そのまま立ち去った疑いがあるとして、警視庁野方署が自動車運転処罰法違反（ 過失傷害 ）と道交法違反（ ひき逃げ ）の疑いで事情聴取していることが27日、関係者などへの取材で分かった。

所属事務所はこの日、当面の間活動を自粛することを発表した。 吉本興業は「弊社所属あべこうじは2026年11月26日（木）午後、東京都内において、自身が運転する車両で歩行者との接触事故を起こしました。 まずは被害を受けられた方に深くお詫び申し上げます」と謝罪。

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「現在、捜査中のため、詳細の公表は控えさせていただきますが、本人については、当面の間、芸能活動を自粛することになりました」と報告した。 「関係者の皆様、ファンの皆様に大変ご迷惑をおかけしましたこと、改めましてお詫び申し上げます。 弊社としましては本件を受け、所属タレントに対して改めて交通安全教育を徹底してまいります」としている。 関係者によると、あべは26日午後3時半ごろ、東京都中野区野方駅近くの商店街の一方通行の道路を車で走行中、20代男性を追い抜こす際に車の左サイドミラーが男性の右ひじに接触し、けがを負わせた疑い。