吉本と藤田家の娘2人、歌とゴスペルで共同コンサート

吉本新喜劇の岡八朗さん長女市岡裕子さんと、藤田まことさん次女藤田絵美子さんが歌手デビューして同じ舞台で演奏。兵庫県明石市で行われる共演コンサートの詳細を紹介。

吉本新喜劇の元座長・ 岡八朗 さんの長女 市岡裕子 さん（62歳）と、ジャズ俳優の 藤田まこと さんの次女 藤田絵美子 さん（56歳）が、歌手として双子のように同じ舞台に立つと報じられた。二人は ゴスペル を通じて出会い、今春14日（火）に兵庫県 明石市 で開催される共演コンサートへ向かう。

共演の発端はゴスペルの偶然

1998年頃、ニューヨークで演奏活動を始めた市岡さんと、同じくゴスペルグループに所属していた絵美子さんは、父親が名だたる芸能人であることを打ち明け合い、意気投合した。約20年後に帰国し、それぞれグループで演奏を続ける中、二人は2年前に再会。市岡さんが絵美子さんの活動を知り、共演を提案した。

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家族間の歴史と親子の絆

岡八朗さんは昭和30年代から平成まで吉本新喜劇で数多くの観客を笑わせ、藤田まことさんは時代劇「必殺」シリーズで人気を博した。両家は過去に舞台や映像で共演しており、母親同士も「ママ友」として交流があったとされる。絵美子さんは13歳で歌手デビューし、父親主演の主題歌を担当したが、父は当初は娘の芸能活動に反対していた。二人は母子・父子の関係を音楽で再構築してきた。

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明石市コンサートの詳細

14日午後5時、ウィズあかし子午線ホールにて開演予定。前売り券は4,000円、当日券は4,500円で、チケットは「==2次元コード==」のサイトで販売。舞台では市岡さんの企画でジャズや昭和歌謡・ゴスペルなどジャンルを横断した楽曲が披露されるとみられる。

来場者への期待と新たな笑顔

二人の娘が同じライブへ立つという稀有な機会は、昔のスターたちの家族を縁で結び、観客に新たな笑顔と感動を届けると期待されている。市岡さんは「父を思い出してほしい」と語り、絵美子さんは「新しい世界が広がった」と語る。